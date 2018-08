Cantante Ricardo Caballero promueve concierto en el Lunario

México .- El intérprete de balada romántica, Ricardo Caballero, pisará por quinta ocasión el Lunario del Auditorio Nacional, esta vez para dar un adelanto de lo que será su nueva producción discográfica “Inédito”, el próximo 25 de agosto.

El material incluye temas inéditos de diversos compositores, entre ellos “yo coescribí algunos con el productor del disco, José Luis Parán”.

Caballero abundó que en el álbum incluyó “No soy el aire”, de Miguel Luna, con quien hace dueto en esta canción: “Es una experiencia inolvidable el contar con el apoyo de Luna”, detalló.

Del por qué no canta boleros, cuando pertenece al equipo de producción del programa de televisión del bolerista Carlos Cuevas en Guadalajara: “En mi espectáculo musical dedicó un espacio al bolero, pero hasta ahora no he podido hacer una producción sobre este género, pero espero se me de la oportunidad al lado de Carlos Cuevas”.

Después del Lunario indicó que se presentará en Monterrey, luego va al sur de la República Mexicana, y Guadalajara, de donde es originario: “Quiero que la gente me siga ubicando con los temas que contienen mensajes románticos y para estar a tono con ello, a través de mis redes sociales, a los interesados de comprar el disco, lo estamos mandando a domicilio autografiado o yo directamente los firmaré antes de subir al escenario”.

Ntx