Falta de planeación e investigación del mercado, afecta a Pymes 

México.- En México existen poco más de cuatro millones de unidades económicas, de las cuales 99.8 por ciento son consideradas pequeñas y medianas empresas (Pymes), de acuerdo con el Reporte de Crédito Pyme elaborado por Konfío.

La plataforma que ofrece créditos para capital de trabajo a micro y pequeñas empresas, indicó que existen errores internos que los empresarios cometen al dirigir sus compañías que, al combinarse con factores externos, resultan en una gran carga para su desarrollo.

Entre los errores destaca: no realizar investigaciones de mercado, donde un primer análisis revele cuál es el público objetivo de un producto o servicio, lo que buscan y qué hace la competencia.

Otro factor es la falta de planeación, por lo cual es necesario comenzar a proponer acciones con un plan de cómo, cuándo y con qué objetivo deben llevarse a cabo. Es necesario un plan de trabajo calendarizado y objetivos medibles que puedan alcanzarse.

En un comunicado, detalló que la falta de asesoría legal, puede afectar el negocio ya que si se ignoran las responsabilidades legales y fiscales que tiene una empresa, o bien, no hay una constitución correcta de la misma, el negocio tarde o temprano tendrá problemas para crecer.

Así como ignorar la atracción de talento, pues si se contrata a personas que no encajan con la visión de la empresa, el negocio terminará por estancarse y perdiendo dinero debido a la constante rotación de personal, o el mantenimiento de un equipo incorrecto.

A su vez, la búsqueda inadecuada de financiamiento o pedir créditos personales para el mismo, terminarán por frenar las operaciones de la empresa. El uso del crédito empresarial de forma responsable es clave para hacer crecer una Pyme.

Agregó que no contar con plan financiero, no estar pendiente de los ingresos y egresos del negocio, así como del balance general de las cuentas y no contar con un plan financiero que indique la dirección que debe tomar el negocio en términos económicos, es una forma de estancar su crecimiento.

Olvidarse del marketing, también es una de las fallas, ya que muchos pequeños empresarios tienen la creencia de que el marketing es muy caro y sólo sirve para grandes empresas.

Además, no contar con presencia en Internet, afecta al posicionamiento, ya que por muy pequeña que sea la empresa, entrar al mundo digital a través de redes sociales o una página web propia ayuda a que los productos o servicios lleguen a más personas.

Mencionó que los precios no competentes en el mercado afectan a la Pyme, ya que los clientes no comprarán un producto similar a la competencia si es más caro y no aporta nada novedoso que justifique su precio por lo que debe investigarse a la competencia directa, así como a productos y servicios similares.

Finalmente, precisó que contar con toda la información anterior servirá para realizar evaluaciones periódicas del desempeño del negocio. Al comparar los ingresos iniciales con los obtenidos después de un tiempo, la cantidad de dinero invertido, los procedimientos que generan mejores utilidades y objetivos alcanzados, se tendrán pautas para definir la dirección que debe tomar la empresa.

NTX