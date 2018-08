Necesario erradicar “opiofobia” para aliviar el dolor, piden expertos

México .- Expertos en salud indicaron que la razón por la que los pacientes no acceden a los medicamentos opiáceos para aliviar el dolor, son los mitos que existen en torno a estos fármacos, pues en nuestro país hay suficiente producción pero no se prescriben por parte de los médicos.

Durante el “5° Foro de Calidad: Los retos presentes y futuros en salud para México”, indicaron que 95 por ciento de la morfina con fines farmacéuticos se encuentra en las empresas y los distribuidores, y solamente 5 por ciento en las farmacias.

Silvia Allende Pérez, jefa del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, definió como “opiofobia” el temor de los médicos y de los familiares de los pacientes para hablar de morfina como un paliativo para el dolor.

“Hay este temor porque el uso solamente se utiliza en la fase terminal; si a unos pacientes se les da, creen que ya van a morir; otro paradigma es que piensan en si la enfermedad evoluciona, luego nada le va a calmar el dolor o los familiares piensan que va resultar adictivo”, subrayó.

Sí hay los medicamentos, si hay las posibilidades de recibir esta medicación, está todo en almacenes, pero no hay quien los prescriba, hay que ser más sensibles ante el dolor y hacer que el médico pierda ese temor porque 99 por ciento no la receta.

Mientras que Jorge Antonio Romero Delgado, comisionado de autorización sanitaria de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que cuatro mil 500 médicos han tramitado recetarios electrónicos especiales para poder prescribir opiáceos, pero solamente una mínima parte los ha ocupado.

Detalló que, tan sólo en la Ciudad de México, de las 471 farmacias con autorización para vender este tipo de fármacos controlados solamente 70 han validado esta condición.

En opinión de Héctor Arreola Ornelas, investigador de Funsalud, en México hay temor por el mal uso y abuso que se ha dado en Estados Unidos con la morfina, pero “no se pueden comparar los 12 casos que se tienen anualmente en nuestro país contra los 50 mil en Estados Unidos”.

Otro inconveniente es el tema del narcotráfico, que está interesado en estos productos y genera temor entre quienes distribuyen y venden este tipo de fármacos.

Concluyeron que México cuenta con suficientes opiáceos, que no representan un alto costo para las instituciones, pero no se usan y, por tanto, no se evita el dolor de quienes los necesitan.

Ntx