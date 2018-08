Cantante Luis Fonsi disfruta el éxito, tras 20 años de “picar piedra”

México .- El cantante puertorriqueño Luis Fonsi disfruta el éxito que actualmente tiene en su carrera, aunque dijo que no se confía, pues el camino aún es largo y debe seguir esforzándose para conquistar a más público.

Está consciente que su hit “Despacito” marcó una diferencia en su vida, ya que varios de sus compañeros músicos, de diferentes países, han querido hacer una mancuerna con él.

“La vida es así, uno tiene que seguir luchando, el éxito hay que luchar para ganarlo, porque nadie te regala nada, han sido 20 años de picar piedra, temas exitosos, otros no tanto, pero ahora yo me permito vivir este momento bonito”, declaró.

Agregó a los medios de comunicación mexicanos que “esto no se queda aquí, no me recuesto de nada”, así que seguirá trabajando, ya que considera que falta mucho por hacer y desea que el público siga conectado con su música.

El ídolo, quien en fecha reciente recibió el Premio Pro-social en la reciente edición de los Kids´ Choice Awards, adelantó que en dos meses aproximadamente saldrá al mercado su nuevo material discográfico, cuyo contenido será una sorpresa.

Acerca de este reconocimiento que obtuvo gracias a su labor social, indicó que es bastante importante para él, como si hubiera tenido un “hit” en la radio.

“Hay que saber qué hacer con la oportunidad que te da la vida, en esta plataforma de poder ayudar a la gente”, declaró el cantante, quien ha apoyado a múltiples instituciones para salvar la vida de niños que padecen de cáncer y otras enfermedades.

Fonsi, quien a los 11 años sufría de “bullying” por su acento, se considera bendecido por estar rodeado de gente a quien califica como brillante, talentosa, increíble, “que le echa muchas ganas”.

“Empezando con este ciclo con Daddy Yankee, la canción (‘Despacito’) no hubiera sido lo mismo sin su participación, (ni la de) Justin Bieber; Demi Lovato en ‘Échame la culpa’; la rapera Stefflon Don y acabamos de lanzar el remix de ‘Calyso’ con Karol G”, concluyó el cantante, quien no se considera tan extrovertido como otros artistas.

Ntx