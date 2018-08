Expresidenta argentina denuncia persecución judicial para proscribirla

Buenos Aires, Argentina.- La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció ayer por la noche que hay una persecución judicial en su contra para proscribirla como candidata presidencial en 2019, tal y como le ocurre hoy a Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil.

“El que puede ser presidente es Lula, y si no puede es porque lo metieron preso, porque gana las elecciones. ¿Les suena? A mí me suena y mucho”, dijo la exmandataria durante la sesión en la que el Senado aprobó allanamientos en su contra.

Fernández aseguró que el juez Claudio Bonadío, que sigue seis causas judiciales contra ella, es sólo “un títere” porque este es un modelo regional contra líderes populares “que vemos en Brasil, claramente, y en Ecuador”.

También denunció que “hay una manipulación descarada, humillante y grosera de hostigamiento permanente a mi persona. Si creen que con esto van a hacer que cambie mis ideas o vote lo que ustedes quieran, no va a ocurrir”.

En medio de una causa judicial en la que se le atribuye el cobro de sobornos millonarios, la senadora reiteró su pedido para que se audite toda la obra pública que se realizó durante su mandato y el de su fallecido esposo y expresidente Néstor Kirchner.

También se refirió de manera irónica a los empresarios y exfuncionarios que han reconocido la red de sobornos que, supuestamente, funcionó durante el kirchnerismo y que se acogieron a la figura judicial del “arrepentido” para quedar en libertad, a pesar de haber confesado los delitos.

“Si creen que yo me voy a arrepentir se equivocan. No me arrepiento de nada de lo que hice, en todo caso, sólo de no haber sido lo suficientemente inteligente para convencer y persuadir de que lo que estábamos haciendo en nuestros gobierno era mejorar la vida de millones de argentinos”, dijo.

En un enfático discurso, Fernández se preguntó si alguien cree que los “arrepentidos” están diciendo la verdad, y recordó los vínculos del presidente Mauricio Macri y de su familia con los contratos de obra pública que los enriquecieron durante décadas.

“¿Ustedes creen que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo (con el primer gobierno kirchnerista)? ¿En serio? ¿En la Argentina que preside Mauricio Macri, hijo de Franco, el primo hermano de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo?”, cuestionó.

Por otra parte, advirtió que el gobierno macrista ya no necesita utilizar los métodos de las dictaduras, cuando había que suprimir a los adversarios “que eran indomables e incorregibles”.

Ahora, aseguró, “hay otra forma de desaparición, que es la eliminación mediática, el tormento de la exhibición permanente en los medios de la foto que ven tus hijos, tus vecinos, tus amigos, los parientes. Eso también es una forma de presión”.

La expresidenta insistió en que “si algo faltaba para consagrar la persecución polítca y el uso Poder Judicial” contra ella era esta causa en la que, a partir de las fotocopias de unos cuadernos escritos por un chofer, se le imputan graves cargos por corrupción.

Además, aseguró que, a diferencia de lo que considera parte del macrismo, “el principal problema de este gobierno no soy yo, son sus políticas espantosas”.

En referencia a la lucha interna que ya hay ahora por la candidatura presidencial del peronismo en 2019, Fernández añadió: “tampoco soy problema para algunos hombres de mi partido, no soy el obstáculo, si mañana me partiera un rayo, hay algunos que nunca llegarían igual a presidente por el voto popular”.

NTX