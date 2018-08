INE definirá su presupuesto y recursos a partidos conforme a ley, Lorenzo Córdova

México.- La definición del presupuesto del INE, así como la distribución de recursos públicos a los partidos políticos nacionales, se hace conforme a lo que establece la ley, afirmó ayer por la noche Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente de este órgano electoral.

Aseveró que “lo que dice la ley, nos guste o no, es justo una base de datos que se usa para calcular los recursos para los partidos políticos nacionales”, que se propone sea de cuatro mil 965 millones de pesos, según el proyecto de acuerdo que será votado en la sesión del Consejo General, mañana jueves.

“Nosotros no podemos modificar eso, en todo caso queda en manos del Legislativo cualquier tipo de modificación… Insisto, el INE no hace otra cosa sino aplicar la fórmula que está en la ley. Si la fórmula se modifica, el INE estará atento a lo que la ley tenga que hacer”, indicó.

Respecto al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), precisó que trabajan en un proyecto “más contenido” de los que haya presentado esta autoridad, y que hacen todos los esfuerzos para proponer la disponibilidad de recursos públicos para atender los asuntos prioritarios del país.

Dejó claro que ello no significará que se desatenderán las obligaciones legales y constitucionales del instituto como los comicios del próximo año, “esto no significará que se dejen de emitir credenciales, no se claudicarán las tareas de fiscalización, no se dejarán de monitorear los medios de comunicación”.

Córdova Vianello informó, además, que también se avanza en un proceso de modernización administrativa, y dijo que “estos tiempos se ven como una oportunidad para dar pasos importantes en un propósito que caracteriza a esta administración del INE”.

El objetivo, dijo, es volver a ésta, no solamente la institución más transparente del Estado mexicano -en muchos sentidos somos pioneros en términos de transparencia- sino también la institución más eficiente y más racional en el uso de recursos. Ése es nuestro propósito”.

En torno al caso de los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, y si perderán su registro por no haber logrado el tres por ciento de la votación nacional, comentó que sigue el proceso que establece la ley.

Sin embargo, explicó que aún falta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva algunos temas con relación a las elecciones, para definir si se determina que estos institutos políticos pierdan o no el registro.

“Estamos atentos, todavía, a cualquier resolución que el Tribunal Electoral pueda emitir en las próximas horas para, en su caso, ahí sí con los cómputos finales luego de la resolución de las impugnaciones, los elementos para poder determinar si algún partido político está en la hipótesis de perder el registro, es decir, que no haya alcanzado el tres por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales”, concluyó.

