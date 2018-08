Héctor Moctezuma de León.

Enrique Peña Nieto se muestra agobiado, presionado por las acusaciones de corrupción en contra de su gobierno, el más corrupto en la historia moderna del país. Peña Nieto anda muy desesperado y suelta prenda sobre hechos que en el pasado negó, como la Casa Blanca y los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

A tres meses de que concluya su mandato, el presidente se siente anulado y acosado por su sucesor: se le nota el temor de que Andrés Manuel López Obrador no le cumpla, si es que en alguna ocasión le ofreció impunidad, de ser así, sabe que es hombre al agua porque un porcentaje muy alto de la población demanda que pague por los abusos que cometió durante su encargo.

Peña Nieto se contradice, en una entrevista con Denisse Maerker, aceptó que la Casa Blanca había sido comprada por él y su esposa, Angélica Rivera. Al inicio del sexenio justo cuando el equipo de Carmen Aristegui descubrió la compra la lujosa residencia -7 millones de dólares- en las Lomas de Chapultepec, envió a la Gaviota para que leyera un documento ante los medios en donde aseguró que la había comprado con sus ahorros del sueldo recibido por su participación en telenovelas de Televisa.

También le dijo a la conductora estelar de Noticieros Televisa que él pensaba que a los estudiantes de Ayotzinapa los habían quemado, no dio más explicación, lo que raya en la irresponsabilidad, ¿no cree usted? Peña Nieto está obligado a decir todo lo que sabe sobre los trágicos acontecimientos de hace cuatro años en Iguala, Guerrero, pero no lo hará porque entonces la verdad histórica del cansado Jesús Murillo Karam se convertirá de facto en la mentira histórica de su gobierno.

En las próximas semanas habrá más entrevistas con el mexiquense y no les extrañe que sus contradicciones sean cada vez más evidentes, está desesperado, se siente inseguro porque sabe que no la librará porque habrá una gran presión popular para que comparezca ante los tribunales.

Me gustaría saber si quienes alardean de que están de acuerdo con la reducción de salarios, como, entre otros, los casos de Dolores Padierna o Juan Cepeda y algunos más, están dispuestos también a dejar sus negocios colaterales, esos que realizan al amparo de poder. Quién no sabe del negociazo que tienen Padierna y su esposo con el control de una buena parte de los ambulantes del centro de la Ciudad de México, o la cargada que se dio Zepeda en la elección del Estado de México y su paso por la alcaldía de Neza. ¿A poco Ricardo Monreal no hizo negocios en la delegación Cuauhtémoc? ¿Entonces qué hacía el “Ratón” Alejandro Rojas Díaz Durán en el restaurante “Angus” del Monumento a la Revolución? Un día le dije a Monreal que no le creía lo del combate a la corrupción en esa delegación contando entre sus colaboradores a personajes como Díaz Durán y me juró que no trabajaba con él, después el “Ratón” me confesó que era asesor, ¡pero que no cobraba!… El Consejo Nacional del PRI eligió a Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari como presidenta nacional para concluir el periodo que inició, en el 2015, Manlio Fabio Beltrones y que concluye en el 2019. Cambió de dirigente pero todo sigue igual.

