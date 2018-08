Tecnología de monitoreo continuo de glucosa ofrece mejor control de diabetes

México .- Conocer las variaciones en los niveles de glucosa en los pacientes con diabetes es fundamental para el control de la enfermedad, pues la dieta, el ejercicio, el apego al tratamiento, las horas que se duermen y otros factores producen altas o bajas de azúcar en la sangre.

Una eventual hipoglucemia nocturna (baja súbita de glucosa) es el principal temor para algunas de las personas que viven con esta enfermedad, por lo que el monitoreo continuo es una valiosa herramienta para retrasar y evitar complicaciones en el futuro.

Gisela Ayala, paciente con diabetes tipo 1, aprendió desde pequeña a monitorear sus niveles de glucosa para controlar la enfermedad mediante el uso de insulina. Sin embargo, hasta que usó un nuevo dispositivo de monitoreo continuo.

“En mi casi mi médico y yo hicimos un cambio de horario en mi cena, lo puse un poco más temprano para favorecer que no se elevara mi glucosa mientras duermo y me siento más tranquila, me lo puse en febrero pasado cuando iba a tener mucho estrés”, subrayó.

El monitoreo continuo de glucosa profesional es una herramienta que permite hacer mediciones cada cinco minutos las 24 horas del día, en un lapso de hasta seis días, para conocer con precisión el comportamiento de la glucosa.

La también directora Ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes (FMD), dijo que esta es una oportunidad para quienes viven con diabetes, pues se estima que 90 por ciento de los más de seis millones de pacientes en México están en descontrol.

Esta tecnología de monitoreo continuo consiste en un pequeño dispositivo tipo botón, el cual se coloca en el abdomen mediante un disparador para que el sensor, que es una aguja de oro, tan delgada como un cabello, se inserte en la piel, mientras que el pequeño aparato donde se guarda la información permanece adherido al cuerpo.

A partir de que se enciende empieza un monitoreo que alcanza hasta 288 mediciones de alta precisión diarias, y al término del tiempo recomendado por el médico se acude al laboratorio o consultorio a descargar los datos.

Se recomienda para personas con diabetes tipo 1 o 2, prediabetes, diabetes gestacional, en quienes hay sospecha de la enfermedad y para personas con hipoglucemia reactiva (que no les sube la glucosa).

Esta tecnología permite identificar variaciones de glucosa que no son detectadas por los exámenes la hemoglobina glucosilada o en mediciones de glucosa capilar.

Juan Villagordoa, presidente del Colegio de Endocrinólogos de Querétaro, señaló que uno de los principales retos para los pacientes con diabetes es el control de la enfermedad, por lo cual este tipo de dispositivos son grandes aliados para revertir esta condición.

En 2016, la Secretaría de Salud declaró emergencia sanitaria por diabetes y obesidad; contar con instrumentos que aporten información clave sobre los ascensos y descensos de los niveles de glucosa de los pacientes permite hacer ajustes y avanzar en una terapia personalizada.

El especialista subrayó que “esta prueba para medir los niveles de glucosa, permite tomar mejores decisiones en la terapia de nuestros pacientes, pues ahora tenemos la película completa del comportamiento de la glucosa y podemos ser más asertivos en el tratamiento”.

De esta forma, es posible que los niveles de glucosa estén más tiempo dentro del rango recomendado que va de los 70 mg/dl a los 180 mg/dl.

Villagordoa mencionó que en su consulta, en los pacientes que han tenido monitoreo continuo de glucosa, se ha logrado eliminar o por lo menos bajar a la mitad las variaciones importantes en los niveles de azúcar, lo que permite retrasar complicaciones como daño renal y en la vista, entre otras.

El acceso a estas herramientas y la educación en diabetes para reducir el riesgo de hipoglucemia o coma diabético (altos niveles de glucosa), son parte de los desafíos que deben atender de manera conjunta pacientes, instituciones y el sector privado.

