“Chaco” Giménez anuncia retiro de las canchas al final del Apertura 2018

Pachuca .- El volante argentino naturalizado mexicano Christian “Chaco” Giménez anunció su retiro del futbol profesional, al finalizar el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, luego de 20 años de trayectoria.

“Tengo una carrera como la quise tener y estoy en el lugar en el que quiero y me prepararon esto”, dijo en conferencia de prensa celebrada en el Calero Center de la Universidad del Futbol en esta ciudad.

Acompañado por su familia y por Jesús Martínez, presidente del club hidalguense, “Chaco” Giménez indicó que platicó con el directivo sobre su retiro, al decirle que quería anunciarlo, “pero él me dijo que no, porque llevo 20 años y no es algo fácil”.

“Es maravilloso, estuve tres o cuatro días pensando qué decir, pero lo más sano y real es decir las cosas de frente y es una alegría y emoción enorme”, apuntó.

El ex seleccionado mexicano aceptó que es un día con dos tintes opuestos, ya que le resulta muy difícil despedirse de las canchas, pero que al mismo tiempo está contento por todo lo que vivió en el balompié.

“Es un día de contrastes, pero es uno de los más lindos de mi vida, después de tantos años me voy a retirar del futbol profesional. Es una decisión difícil, pero meditada”, apuntó Giménez, quien no pudo evitar las lágrimas.

Agradeció al club Boca Juniors “donde empezó todo y ya veía por televisión al “Conejo” Oscar Pérez y agradezco a Carlos Bianchi, quien me debutó en la Primera”.

“Cuando se me acercó me dijo que lo importante no era llegar, sino mantenerse. Agradecido con Independiente, Unión de Santa Fe, donde me sentí importante como jugador, aunque me fui al descenso”, estableció.

También mostró su gratitud “con Tiburones Rojos del Veracruz y Club América que confió en mí. A Cruz Azul, que es imposible no llevarlo en mi corazón, fueron ocho años allá y estarán en mi corazón siempre”.

Ntx