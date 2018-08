Mariana Garza y Benny Ibarra apadrinan 100 funciones de “Vaselina”

México .- El Teatro San Rafael se vistió de gala con la celebración de las 100 representaciones de la puesta en escena “Vaselina”, ceremonia que fue apadrinada por los cantantes y actores Mariana Garza y Benny Ibarra.

En medio de aplausos, gritos de euforia y agradecimientos a todo el elenco y equipo de trabajo, Mariana y Benny develaron la placa conmemorativa.

En entrevista con Notimex, Benny Ibarra comentó que esta es una gran puesta en escena, muy bien lograda y la cual le trae muchos recuerdos. “Más que entretenerme, que sí lo logró, toca muchas fibras, para mí fue muy importante, fue la obra que nos profesionalizó a todos, que nos dio la gran escuela que es el teatro y estamos muy felices de apoyarla y de venir a verla”.

En 1984 Benny dio vida a “Danny Zucco” en la puesta en escena “Timbiriche Vaselina”, y en cuanto a las comparaciones de ambas obras, el también músico comentó que muchas cosas son diferentes y agradece eso, porque son pocas las obras que lo logran.

“A ‘Vaselina’ difícilmente podían cambiarle el texto o la letra de las canciones porque al final ya son demasiado conocidas, pero la obra se me hace muy fresca, muy ágil, duró mucho menos que cuando la hacíamos nosotros”, comentó el cantautor.

Por su parte, el actor Carlos Fonseca, quien encarna a “Danny Seco”, dijo en entrevista con Notimex que está muy contento y agradecido porque esto es producto de un gran esfuerzo de todos, no sólo de los actores, sino también de toda la producción.

“Detrás del escenario somos una gran familia. Esta obra está totalmente renovada, es la primera vez que hay músicos en vivo en una puesta en México de ‘Vaselina’.

“Además, la dirección es un poco diferente. Rafa Maza es el encargado de ello y es la primera vez que la dirige y por lo mismo quiso refrescar todo, con nuevos vestuarios, coreografías y un elenco joven, lleno de mucho talento para contar la historia”, afirmó.

El montaje cuenta con una gran producción, la cual tiene un equipo de trabajo de aproximadamente 250 personas y 18 cambios de escenografía, basados en los años 50 y 60. Asimismo, se le suman 115 cambios de vestuario.

En torno a su papel, Carlos consideró que Benny tiene su versión de “Danny” y no quiso compararse con él, “simplemente quise hacer un ‘Danny’ con mucho corazón, muy divertido, entregado y a veces celoso o arrebatado y creo que la gente lo está recibiendo muy bien”.

El montaje contó con la supervisión de Julissa como productora honoraria, quien en 1973 estrenó por primera vez este musical.

Al respecto, la actriz Sol Madrigal dijo que “Julissa es amorosa y divina, supervisó todo y está muy contenta, y a nosotros nos pone muy contentos también que ella vea bien representado todo lo que venía haciendo en México”.

Jimena Cornejo, quien interpreta a “Frenchy”, expresó que “Julissa es una persona de la que podemos aprender mucho, a quien debemos gradecer, porque el teatro musical realmente existe por personas como ella y yo me siento muy halagada y muy afortunada de trabajar con ella”.

Sobre su personaje, que es uno de los que más cautivan y hacen reír a la audiencia, por su dinamismo y caracterización, comentó:

“Al principio decía no entiendo a ‘Frenchy’, pensé que era un papel con mucho peso, porque la gente esperaría mucho de él, me daba emoción tenerlo, pero al mismo tiempo sabía la responsabilidad que tenía y hasta ahora me ha hecho feliz, llorar y creo que es uno de los personajes más lindos que alguien pueda hacer”

Finalmente, Mariana Garza agradeció y felicitó a toda la compañía. “Me encanta que esté nuevamente ‘Vaselina’ en escena, que tenga la oportunidad toda la gente que creció con nosotros y toda la gente nueva de empaparse de esta historia”.

