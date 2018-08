Recalcula INE gasto de candidatos en Nuevo León y no rebasan tope

México.- El Consejo General del INE acató la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en materia de fiscalización, en la cual ordenó recalcular los gastos de campaña a hoy senadores electos de Nuevo León que se apropiaron indebidamente de marcas comerciales, caricaturas y uso de redes sociales.

En la sesión extraordinaria de ayer se presentaron los dictámenes correspondientes a Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, y Víctor Oswaldo Solís, del PAN, quienes utilizaron playeras deportivas con los logos del equipo de futbol Tigres, a las que les mandaron a poner sus nombres.

Además ambos difundieron en redes sociales fotografías y caricaturas, por lo que se determinó que se apropiaron indebidamente durante la campaña de marcas comerciales, de playeras deportivas y caricaturas.

Al presentar los proyectos de acuerdo, el consejero electoral Ciro Murayama Rendón explicó que la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo que desarrollar una metodología que no corresponde a lo que está establecido en el reglamento que se aplica para la fiscalización.

Debido a ello, señaló que la orden de la Sala Superior no debería ser un precedente para otras fiscalizaciones, en virtud de que ya hay una norma firme que siempre se aplica.

Conforme a los acuerdos aprobados, los cuales se remitieron al Tribunal Electoral, se estableció que ninguno de los ahora senadores electos rebasaron los topes de gastos de campaña.

El recalculo que se aplicó con base en la metodología que desarrollo la Unidad Técnica de Fiscalización señala que Samuel Alejandro García Sepúlveda reportó gastos por 10 millones 141 mil 219.57 pesos, se sumarán 196 mil 602 y elevará a 10 millones 337 mil 822.45.

En tanto a Víctor Oswaldo Fuentes Solís se le recalcularon 143 mil 515 pesos, que se suman a lo que había reportado, lo que da como resultado un gasto total de campaña de 11 millones 437 mil 713 pesos. En ambos casos el tope de gastos de campaña es de 17 millones 185 mil 332 pesos.

Murayama Rendón afirmó que en el INE se ha respetado siempre la libertad de las redes sociales y de expresión; sin embargo, son “muy rigurosos con el uso del dinero, aquí no hubo uso del dinero directamente en redes, pero sí este beneficio económico que nos mandata a determinar el Tribunal”.

La presentación de estos acuerdos generó entre los consejeros y los representantes de los partidos políticos ante el INE un debate en donde el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello también participó, y dejó en claro que siempre esta autoridad electoral acatará lo resuelto por el TEPJF.

Aprovechó sin embargo para manifestar su preocupación por la ruta que se ha emprendido y que se encausa en la interpretación de la normatividad electoral en el caso.

“Mi preocupación se centra en dos dimensiones. La primera tiene que ver con uno de los principios rectores de la autoridad electoral, a la que me parece que con la resolución que hoy estamos tomando, de la que no tenemos otra alternativa, me parece que se diluye, se mina y se erosiona el principio de certeza, que es uno de los principios fundamentales y rectores de la función electoral”, manifestó.

Agregó que están ante el acatamiento que representa una excepción, pues las reglas establecen otra vocación que este mismo instituto habían emprendido como ruta, que es ser muy estrictos con el dinero.

“Estamos ante un cambio de criterio en términos de la orientación interpretativa que hasta ahora habían seguido las autoridades electorales, es algo delicado en términos de seguridad jurídica. Que un contendiente sepa cuáles son las reglas es indispensable de cara al arranque de la contienda, no al término de la misma”, concluyó.

NTX