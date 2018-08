“Coco” es la máxima ganadora de los premios Imagen

Los Ángeles.– La cinta animada “Coco” se convirtió en la máxima ganadora de la 33 entrega de premios Imagen, que reconocen a lo mejor de la actuación y producciones hechas por latinos en Estados Unidos.

La cinta de Disney-Pixar, basada en la expresión cultural mexicana sobre el Día de Muertos, ganó el premio de mejor película, mejor director y logros creativos durante la entrega celebrada en el hotel JW Marriot, en el centro de Los Ángeles.

El diseñador de personajes de la película, Alonso Martínez, señaló que “comenzamos ‘Coco’ con una cosa simple: una nota de amor a México, por toda la belleza de la gente, las tradiciones y la profundidad del amor que hay dentro de México”.

Anthony González, quien interpretó al joven guitarrista Miguel en la película, compartió sus esperanzas de que la historia de “Coco” pudiera continuar ahora que Miguel puede abrazar abiertamente sus inclinaciones musicales, ya sea un espectáculo teatral, una adaptación de acción en vivo, o una secuela.

“Si hubiera una posibilidad, me encantaría. Espero que haya una secuela incluso si no estoy en ella. Me encantaría ver más sobre Miguel, qué está tramando, qué está haciendo. Quiero saber sobre su relación con su nueva hermanita”, dijo González.

Más tarde, González acompañado del trío “Ellas” realizó una interpretación de “Remember Me” la ganadora de mejor canción original en la pasada entrega del Oscar.

La ceremonia, fundada en 1985 por Norman Lear, busca alentar y reconocer representaciones positivas de los latinos en los medios, y la actriz y cantante Rita Moreno explicó que está contenta de que Hollywood finalmente se esté despertando y realizando películas culturales como “Coco” y “Crazy Rich Asians”.

Y, agregó, “Black Panther’, con las que le está dando al público la oportunidad de verse en la pantalla”.

Durante su discurso para el mejor programa de comedia en horario estelar, la co-showrunner de “One Day at a Time”, Gloria Calderon Kellett, citó la importancia de crear representaciones positivas de la comunidad latina especialmente en “tiempos como estos”.

Peter Murrieta, quien fue distinguido con el premio de escritura Norman Lear, recordó lo novedoso que fue para Disney abrazar la serie de secuelas de Selena Gomez “Wizards of Waverly Place” desde el punto de vista de una familia mexico-americana.

Durante toda la noche, homenajeados como Jenna Ortega por “Stuck in the Middle”, Stephanie Beatriz por “Brooklyn Nine-Nine” y Gina Torres por “Suits” también reconocieron que originalmente sus partes no habían sido escritas para latinas.

“Mi parte no fue escrita para una mujer y mucho menos para una mujer latina. Fue escrito para un hombre blanco de 60 años”, dijo Torres durante su discurso de aceptación a la mejor actriz de reparto de televisión.

Torres y Beatriz obtuvieron el premio en empate, el primero en la historia de Imagen.

La estrella de “Grown-ish”, Francia Raisa, compartió su optimismo de que las representaciones de latinos están mejorando, especialmente a la luz de la audición para la próxima nueva versión de Steven Spielberg de “West Side Story”.

“Realmente aprecio que se esté apegando a que la gente latina cuente la historia”, dijo. “Literalmente está buscando personas que hablen español, no alguien que tenga un apellido en español”. Está buscando, hablas español, puedes cantar y puedes bailar. Sería un sueño si pudiera ser parte de eso”, anotó.

Rita Moreno, miembro del elenco original y ganadora del Oscar por su papel de “Anita” en la versión del musical de Jerome Robbins y Robert Wise de 1961, comentó que tiene “mucha curiosidad por saber qué va a pasar”.

Aún no ha recibido una llamada de Spielberg para aparecer en la película, pero no está segura de qué rol podría ser. “No hay nada allí para una mujer de mi edad”, expresó la única latina que ha ganado un Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tony, los más importantes premios en la industria del entretenimiento.

Pero ella elogia los esfuerzos de casting de Spielberg para encontrar actores latinos para roles específicos de latinos. “Bueno, ¿por qué no?”, pregunta ella. “Le deseo suerte y espero que funcione. La música es realmente hermosa. No sé lo que están haciendo sobre los bailes o la coreografía”.

Otros grandes ganadores de la velada fueron “The Long Road Home”, que ganó el mejor programa de horario estelar – especiales, películas y miniseries, mejor actor de reparto – televisión para Jorge Díaz, mejor actor – televisión para E.J. Bonilla y “Station 19”, que ganó el mejor programa de horario estelar – drama.

La creadora de “Station 19”, Stacy McKee, comenzó su discurso en estado de shock: “No puedo creer que esté de pie aquí. Tuvimos 10 episodios. Esto es una locura”.

NTX