Asia Argento, líder del #MeToo, se tragó su propia lengua

Carlos Arturo Baños Lemoine.

En octubre de 2017 surgió, desde las redes sociales, un movimiento social muy peculiar: el #MeToo, un movimiento inspirado en la mitología feminista; un movimiento de redes, calles y estudios de TV que alcanzó impresionantes e inéditos niveles de psicosis mediática.

En esencia, dicho movimiento se ha montado en la idea de denunciar el supuesto clima de acosos, abusos y agresiones sexuales contra las mujeres que prevalece en ciertos espacios, con especial énfasis en el mundo del espectáculo, en la farándula.

El primer objetivo de ataque, por parte de dicho movimiento, fue el famoso y millonario ejecutivo de cine Harvey Weinstein. Y, hasta la fecha, no han dejado de lanzarse acusaciones a diestra y siniestra contra muchos “faraduleros”. La psicosis feminista no ha parado.

Desde entonces, y desde un inicio, en esta columna periodística he descalificado tajantemente dicho movimiento, mitad histerismo y mitad histrionismo, porque las múltiples acusaciones jamás fueron acompañadas por pruebas fehacientes, es decir, por pruebas sustentadas en la sana lógica científica tanto como en los principios elementales del Derecho Penal Moderno.

Si existen culpables de esas reprobables conductas delictivas, éstos deben ser sancionados conforme a la ley, sin duda alguna; pero la culpabilidad debe ser demostrada (ciencia) no debe ser creída (religión).

Como lo hemos dicho en este espacio, ya en múltiples ocasiones, el feminismo es una ideología dogmática, reduccionista, maniquea, victimista y retrógrada, que busca conseguir, a través de tácticas efectistas, lo que no puede conseguir a través de pruebas duras y argumentos lógicos. El movimiento #MeToo es una expresión más de la psicosis feminista.

¿En qué quedaría una acusación, sin pruebas fehacientes, dentro del Derecho Penal Moderno? En el clásico “es tu palabra contra la mía”. El expediente se va al archivo y fin de la historia, por decir lo menos, ya que la parte acusada sin pruebas bien podría demandar por daño moral a la parte acusadora, ya que el “honor” también es un bien jurídico protegido por el Estado. Pero el histerismo histriónico del feminismo ha logrado que esto ya no sea así.

Desde la irracionalidad que lo caracteriza, el feminismo apela a la posverdad (versión sentimental y políticamente correcta que engulle a la razón) para imponer “su verdad” (su dogma). Así, si una, varias, muchas o todas las mujeres se dicen “víctimas”… ¡deben serlo por dogma y punto!

Vaya, hasta la ONU se ha creído esta estupidez. La ONU se ha “estupidizado” por influjo del feminismo. Tiempos extraños los nuestros, no cabe duda.

Pues bien, toda esta farsa ideológica ha recibido, desde hace una semana, un severo revés, pues resulta que una de las líderes del movimiento #MeToo, la dizque actriz Asia Argento, fue acusada de haber tenido relaciones sexuales con un menor de edad, lo que al menos es estupro y, bajo ciertas condiciones, violación.

Resulta que el actor Jimmy Bennett acusó a Argento de “asalto sexual” (agresión sexual), hecho que sucedió, según dicho del actor, en el 2013, en el Estado de California, cuando él tenía apenas 17 años de edad y antes de que Argento se volviera la “estrellita” del #MeToo. Vale la pena recordar que Bennett hizo el papel de hijo de Argento en una película de 2004, llamada The Heart Is Deceitful Above All Things.

El actor dijo que la demanda la interpuso después de que Asia Argento “se hizo la víctima” con el asunto ése de la supuesta violación que sufrió por parte de Harvey Weinstein. “Mi trauma resurgió cuando ella salió como una víctima”, dijo Bennett.

Curiosa y contradictoramente, toda vez que la dizque actriz ya se había “empoderado” como líder el movimiento #MeToo, Argento llegó a un arreglo extrajudicial con Bennett: ¡380 mil dólares por su silencio, sopas!

Para colmo, ese dinero lo pagó el recién suicidado chef Anthony Bourdain, su “macho” en turno… ¡ups!

¡Ah, esas “mujeres empoderadas” que maldicen al “machismo” pero viven de sacarle dinero al “macho” en turno!

Para infortunio de la “actriz”, alguna mano negra filtró esa información a The New York Times, conmocionando a todo el movimiento #MeToo: se cayeron varias máscaras, la hipocresía salió a flote… ¡la “cazadora” resultó cazada!

Y, para remate de la “líder”, sí existen materiales contundentes en su contra, a saber: fotos del chamaco con Asia, tendidos los dos en la cama durante el relajamiento post-coital, y mensajes de texto de la propia Asia… ¡Duro revés!

De risa loca la actitud defensiva de Asia: no reconoce el hecho sexual pero sí reconoce que le dio al chamaco 380 mil dólares… Supongo que cualquiera persona va por la vida dándole esa cantidad de dinero a cualquiera otra persona nada más porque sí… ¿Dónde me muero de la risa?

Para terminar, apenas ayer nos enteremos de que la producción del programa Factor X, versión italiana, decidió despedir a Asia Argento, quien fungía como juez. La despidió por obvias razones.

Asia Argento, pues, ha tenido que tragarse su propia lengua. La lidercilla del movimiento paranoide #MeToo fue exhibida, con datos duros, como una transgresora sexual. Su acusador sí ha podido mostrar lo que ni ella ni las demás “metoos” han podido, a saber: material probatorio.

Claro, siendo honestos, a mí me parece (a manera de hipótesis) que el tal Jimmy Bennett sólo quiere sacarle más billete a la tipa, haciéndose la “víctima” de la “victimista” Asia Argento: le aprendió muy bien el guión a las feministas… ¡ah, qué pinche mundo!