López Obrador llama a la unidad de Norte y Centroamérica para atender migración

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, destacó que existe la intención de lograr la unidad de los países de América del Norte y Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio, a fin de evitar la militarización de las fronteras y atender las causas de este problema.

Luego de una reunión que sostuvo con el mandatario guatemalteco, Jimmy Morales, en la Universidad de Chiapas, López Obrador dijo que no se debe optar como se ha venido haciendo sólo por el uso de la fuerza.

“No ver el fenómeno migratorio como un asunto de militarización de las fronteras, sino atenderlo desde sus causas, sobre todo el que se puedan ofrecer mejores condiciones de vida a los pueblos para que la gente no se vea obligada a migrar, que la migración sea optativa, no obligatoria”, resaltó.

La apuesta es elaborar conjuntamente un programa de desarrollo integral en el que participen Canadá, Estados Unidos, México, los países centroamericanos y que todos aporten de acuerdo al tamaño de sus economías para llevar a la práctica programas de desarrollo, a fin de aminorar el fenómeno migratorio.

Tras sostener que éste fue el primer encuentro con un mandatario como presidente electo, López Obrador se pronunció por elaborar conjuntamente, financiar y aplicar un programa de desarrollo integral en el que participe Canadá, Estados Unidos, México y los países Centroamericanos.

Luego de este encuentro que duró casi hora y media, abundó que en dicho programa “todos aportemos de acuerdo al tamaño de nuestras economías para llevar a la práctica programas de desarrollo y de esta manera atemperar, aminorar el fenómeno migratorio”.

Indicó que para conseguir este objetivo “es muy importante impulsar el desarrollo de nuestro países, el que haya programas para impulsar las actividades productivas, crear empleos, que haya bienestar; y con pleno y absoluto respeto a los derechos humanos, el derecho que tienen los seres humanos a buscarse la vida honradamente en cualquier lugar del mundo”.

Finalmente, López Obrador agradeció el gesto del mandatario de esta visita y mencionó que ha aceptado acompañarlo en la ceremonia de toma de posesión él 1 de diciembre.

“También he hecho el compromiso que, una vez en mi carácter de presidente constitucional, cuando tenga que salir del país, uno de los primeros países que voy a visitar va a ser Guatemala”, puntualizó.

