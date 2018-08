Proyectar la mitad de los 175 filmes del año es perverso Ayala Blanco

México – El fenómeno fílmico en la actualidad es muy contradictorio, pues de los 175 filmes que se producen al año, apenas la mitad llega a la cartelera, lo cual resulta anómalo dentro de la historia del cine mexicano, aseguró el historiador y crítico de cine mexicano Jorge Ayala Blanco.

Esa situación es una “perversión”, afirmó el también profesor decano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “porque las películas al final de cuentas salen a la cartelera, pero duran muy poco”.

“Es decir, cualquiera puede hacer una película pero nadie puede recuperar; es una perversión. Se ha resuelto el problema de la producción, no así el de la exhibición, y es ahí el dolor de cabeza, el talón de Aquiles del cine. Nunca se habían realizado tantas películas, tantas propuestas y sin embargo las cintas truenan (fracasan) en la cartelera”, comentó.

Entrevistado a propósito del lanzamiento al mercado de su libro “La novedad del cine mexicano”, Ayala Blanco indicó que de los 175 filmes que se hacen al año, muchos quedan fueran y algunos entran a circuitos de festivales y desaparecen, pese a ser películas excelentes.

El crítico también refirió que su papel en este rubro radica en analizar el fenómeno que presenta cada largometraje.

“La novedad del cine mexicano” forma parte de una colección de ensayos guiada por las letras del abecedario, que Ayala Blanco empezó a publicar en 1968 con “La aventura del cine mexicano”, volumen al que siguieron “La búsqueda”, “La condición”, ”La disolvencia”, “La eficacia”, “La fugacidad”, ”La grandeza”, “La herética”, “La ilusión”, “La justeza”, “La khátarsis”, “La lucidez” y más recientemente “La madurez del cine mexicano”.

Más de un centenar de obras producidas entre 2013 y 2016, así como textos inéditos, analíticos y rigurosos, respaldados teórica y metodológicamente por su nutrido bagaje de conocimientos, conforman este texto que presentará el 28 de agosto en la Casa Universitaria del Libro, en la Ciudad de México.

“Este libro forma parte de la serie ‘Abecedario del cine mexicano’, este es el tomo número 14 y cada letra es la actualización de la anterior. Ahora voy en la ‘N’ y como cada vez sale un mayor número de películas, lo que hago es reunir en cada tomo 100 análisis de películas de todo tipo.

”Lo que planteo en cada libro es una especie de aspiración. Los que lo precedieron fueron ‘La lucidez’, ‘La madurez’ y ahora ‘N’ que es ‘La novedad’. Esta idea es siempre aspiracional, es decir, el cine mexicano -detecto yo- aspira a algo, estas películas que estudio aspiran a ser novedosas. El análisis es responder a la pregunta si son realmente nuevas o recientes”, dijo.

El especialista reiteró que en esta obra ofrece todos los enfoques posibles de análisis de cada película para que el lector puede deducir, sin que le digan, si estas películas proponen o no algo novedoso.

“No puedo dar una especie de diagnóstico sobre el enfoque expresivo de estas películas. Si son 100 películas, son 100 propuestas diferentes, y se hace porque lo que me interesa es desmontar los mecanismos de cada una de ellas. No me interesa crear artificialmente tendencias porque no existen, pues cada filme es diferente”, indicó.

Lo que hago en este libro es lo que no puedo hacer, ni me interesa ya hacer en el periodismo escrito; pues el periodismo siempre está sobre la Novedad, la actualidad, y en el libro recopilo textos inéditos, subrayó Jorge Ayala, quien aprovechará este evento para dar a conocer también su libro “El cine actual, delirios narrativos”.

Ntx