Refuerzo de Atlas acepta que llamada de Rafael Márquez lo convenció

Guadalajara .- El defensa argentino Nicolás Pareja, nuevo defensa del Atlas, admitió que el haber platicado con Rafael Márquez, presidente deportivo del club rojinegro, fue determinante para aceptar defender los colores de la “Furia”.

“Para mí es un nuevo desafío y lo que me ha transmitido Rafa no me han quedado dudas de venir, más allá de la situación actual (que vive el equipo)”, dijo.

En conferencia de prensa durante su presentación, el ex seleccionado argentino indicó que esta nueva aventura lo toma como un reto más en su carrera.

“Hemos tenido un par de charlas y hablándolo con la familia, es un lindo desafío llegar a un nuevo país, una cultura muy diferente a la europea, pero muy parecida a la argentina”, indicó.

Aceptó que “lo más cómodo para mí y para mi familia, era haberse quedado en Europa porque son 12 años al futbol europeo, pero no creo mucho en la comodidad, había otras opciones, y creo que la llamada de Rafa lo cambió todo”.

“La responsabilidad es altísima, pero no sólo por eso (por la manera que lo buscó Márquez), en toda mi carrera me he exigido demasiado yo mismo, a veces mucho”, sentenció.

El defensor de 34 años de edad rescindió su contrato con el club español de Sevilla el pasado viernes 24 de agosto, para aceptar esta nueva etapa en la madriguera rojinegra, luego de ganar tres títulos de Europa League del 2014 al 2016 con el club de español.

El equipo tapatío enfrentará este miércoles a Cruz Azul, en partido correspondiente a la quinta jornada de la Copa MX, duelo que se disputará en el estadio Jalisco a las 21:00 horas.

Ntx