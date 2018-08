Función de “Mentiras” en el Auditorio será con su elenco actual

México .- Con estrellas invitadas y el elenco que participa en funciones alternas, el musical “Mentiras” celebrará su décimo aniversario el 6 de febrero de 2019 en el Auditorio Nacional, informó Morris Gilbert.

El productor del montaje consideró que no hay otro sitio tan grande como el “coloso de Reforma” para festejar un éxito inusitado en el teatro como ha sido el escrito y dirigido por José Manuel López Velarde.

De acuerdo con Gilbert, será una producción especial para ese día y habrá sorpresas que por ahora no serán reveladas, así como el nombre de las estrellas, mientras que el costo de los boletos será de entre 350 y mil 500 pesos.

“La puesta en escena no cambiará, pero sí estrenaremos algunas cosas que serán usadas en giras posteriores de la obra. No se le quitará ni aumentará a la historia porque así como está es como ha funcionado, sólo los actores estarán alternando durante la función”, adelantó.

Al analizar por qué los ochentas continúan vigentes, el productor reflexionó que en aquel tiempo se contaban historias a través de las canciones.

“Hoy todo es inmediato. Los aparatos inteligentes que tenemos nos han dado un mundo de inmediatez, porque con apretar un botón estamos del otro lado del mundo, pero se carece de fondo, de temas que contar e historias humanas.

“Las canciones de ahora dicen absolutamente nada. ¿Quién las va a recordar dentro de 30 o 40 años? Antes era otra calidad de vida la que teníamos y sí, todos tiempos pasados fueron mejores”, subrayó.

“Mentiras” celebra su semana 501 de temporada. El elenco ha representado tres mil 335 veces la obra que ha sido vista por más de un millón de espectadores con la participación de 55 actores y actrices en lo que va de su temporada.

Efraín Berry, quien ha formado parte del reparto desde hace siete años y medio interpretando a “Emanuel”, comentó que su experiencia ha sido de gran crecimiento y evolución.

“Se convirtió en un escaparate muy importante que dio a conocer mi carrera, que dio un nicho diferente. Me siento muy afortunado de pertenecer a esta compañía, a esta producción y a esta familia”.

La secretaria “Lupita” es un personaje que Paola Gómez ha interpretado magistralmente desde hace nueve años quien dijo, “siempre he pensado que los sueños se construyen no sólo de imaginarlos, sino de trabajar día a día por ellos.

“Que ‘Mentiras’ vaya a estar en el Auditorio Nacional no es una casualidad y no lo digo en un lugar de soberbia, porque nos ha costado a todas las personas que ven aquí y a otras que no, es un engranaje perfecto”.

Gloria Aura, en tanto, externó que “Mentiras”, en ese recinto es una manera de demostrar que la cultura puede con muchas adversidades. “Hay gente que aún sueña y vive con nosotros el teatro y la magia que produce la comedia musical en las personas”.

Lenny de la Rosa recordó que la primera vez que tuvo oportunidad de ver la puesta en escena, Efraín Berry hacía el personaje de “Emanuel”, quien le despertó el anhelo de estar ahí algún día. Asimismo, llamó a apoyar siempre al teatro en México, pues es un país que produce gran número de obras al año.

En su oportunidad la cantante Tatiana resaltó que hace cuatro años llegó por primera vez a la compañía y ha pasado muy rápido el tiempo.

“El éxito de la obra radica en que no se quedó en lo mismo, siempre se está renovando y haciendo fórmulas nuevas, que si Mentiras del terror, de karaoke, de cumpleaños o nuevos artistas. Gracias a eso, soy parte de aquí”.

En cuatro ocasiones “Mentiras” ha sido un musical nominado al premio Lunas del Auditorio y ha recibido dos veces la presea.

A la conferencia de prensa en la que se anunciaron los detalles del festejo, también asistieron los actores Reyna López, Majo Medellín Gaby Albo, Enrique Montaño, Alicia Paola, Carlos Gatica, María Chacón, Mary Francis Reyes, Georgina Levín, Lorena de la Garza, Kika Edgar y Dalilah Polanco.

