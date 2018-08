Michael Jackson, recordado con homenajes por aniversario de su natalicio

México .- El “Rey del Pop”, Michael Jackson, nacido el 29 de agosto de 1958 en Indiana, Estados Unidos, hubiera cumplido 60 años este miércoles, y aun cuando ya pasó casi una década de su fallecimiento, continúa vigente en el corazón de artistas y seguidores.

En su cuenta oficial de Twitter, sus familiares postearon este martes que no podían esperar para celebrarlo en todo el mundo, en relación con la ceremonia especial que habrá en Las Vegas, a la cual ellos acudirán encabezados por la hija del cantante, Paris Jackson.

Los actos conmemorativos incluyen el espectáculo “Michael Jackson ONE”, creado por Cirque du Soleil a manera de tributo y que actualmente se presenta en el Mandalay Bay Resort & Casino, de Las Vegas, mismo lugar donde habrá una fiesta.

“Si bien sabemos que no todos pueden unirse a la celebración del Diamante en #MJONE en Las Vegas, sabemos que los fanáticos de todo el mundo están celebrando en sus propias ciudades. Publica tus fotos de tus eventos usando #MJDiamondCelebration”, indica el posteo.

En dicha velada Paris y su hermano Prince serán los encargados de recoger a nombre de su padre el premio póstumo Elizabeth Taylor Legacy 2018, el cual entrega la fundación contra el sida creada por la actriz.

Mientras que, para recordarlo en la pantalla, Lifetime Movies presentará a las 22:00 horas el filme “Michael Jackson: Buscando Neverland”, que retrata la relación con sus hijos y refleja el drama oculto que padeció durante los últimos dos años de su vida debido a los problemas financieros.

La película está basada en el “best-seller” “Remember the time: Protecting Michael Jackson in his final days”, escrito por los guardaespaldas del artista, Bill Whitfield y Javon Beard, ya que esta biopic se cuenta a través de sus ojos y es interpretada por Navi, considerado el artista tributo número 1 del “Rey del Pop”.

La carrera de Jackson comenzó a los ocho años, cuando se incorporó al grupo familiar The Jackson Five; sin embargo, su destreza para el baile y el canto lo convirtieron rápidamente en el líder y vocalista. Sus hermanas Janet y La Toya también destacaron en carreras individuales.

Michael inició su trayectoria en solitario en 1971, cuando editó “Got to be there” (1971), seguido de “Ben” (1972), álbumes que se adentraron con fuerza en las listas de popularidad; y la canción que dio título a su segundo álbum, “Ben”, alcanzó el número uno en Estados Unidos.

Tal fue el éxito de “Thriller”, que se convirtió en el disco más vendido de la historia de la música, posición que ocupó hasta la semana pasada cuando se indicó que las 33 millones de copias que colocó fueron superadas por “Their greatest hits 1971-1975”, de Eagles, con 38 millones de copias expendidas.

No obstante, continúa siendo el rey en cuanto al álbum más comercializado de un solo artista, mismo del que siete de sus nueve canciones destacaron como sencillos en las listas americanas y británicas; además, sus temas “Billie Jean” y “Beat It” fueron acompañados de atractivos videos.

Fue el propio Michael Jackson quien propuso la creación del video para “Thriller” y lo produjo pagando gran parte, para lo cual contrató como director a John Landis, ya que la discográfica no consideraba necesaria esa inversión.

Sin embargo, el lanzamiento con novedosos efectos especiales y una coreografía elaborada, logró que la comercialización del disco casi se duplicara; además, recibió ocho premios Grammy.

Hasta el momento, el video oficial de “Thriller” publicado en el canal del artista en la plataforma YouTube, el 2 de octubre de 2009, cuenta con más de 537 millones de vistas y 2.6 millones de “likes”, el cual es descrito como un cortometraje de 14 minutos que revolucionó el género del video musical.

Ntx