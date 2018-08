Morena apoya la figura de delegados federales

México.- El diputado electo por Morena, Heraclio Rodríguez Gómez, respaldó la figura de los delegados federales en los estados propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador a fin reducir la nómina de los delegados que hoy existen.

En entrevista con Notimex, el también líder de la región noroeste del grupo “El Barzón”, criticó a gobernadores como el de Chihuahua, Javier Corral, que no quiere darse cuenta del mensaje que les envío la ciudadanía el 1 de julio pasado.

Con su estilo norteño y sombrero, el legislador electo por el Distrito VII de Chihuahua, advirtió que la gente fue clara en su mensaje contra la forma de gobernar de Corral, porque su partido, el PAN perdió la mayoría del Congreso local y diputados federales.

No obstante, dijo que el mandatario estatal no ha entendido y desde hace muchos no se había vivido una represión en Chihuahua hasta ahora con el “gobernador demócrata, el que dijo que iba a limpiar todo y aplicar la democracia”.

Aseguró que 15 de sus compañeros fueron golpeados y encarcelados, porque no es un gobierno que privilegie el diálogo sino “la ley del garrote”.

No obstante, confió que la nueva mayoría de Morena en el Congreso apoyarán al gobierno de López Obrador a cumplir las enormes expectativas que hay en la sociedad mexicana para lograr el cambio en la política social, económica, educativa y cultural del país.

Sostuvo que el Congreso de la Unión jugará un papel importante en el gobierno con nuevas reglas y abrir las puertas al desarrollo económico sobre todo para favorecer a los más humildes.

Resaltó que hay muchos temas que deben ser revisados como el educativo y energético, en donde se podría disminuir los precios de las gasolinas, a través de cargar la parte fiscal a quienes por muchos años no han pagado impuestos que son los grandes empresarios.

NTX