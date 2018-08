Cinta mexicana “Ya veremos” se estrenará este viernes en EUA

Los Ángeles .- La cinta “Ya veremos” se sumará a las producciones mexicanas que siguen mostrando historias de impacto y que trascienden en el mercado de Estados Unidos, coincidieron en afirmar los actores Mauricio Ochmann y Fernanda Castillo.

“Estamos felices y emocionados por ver como será la respuesta por esta película que ya hizo historia al ser presentada en México”, declaró Ochmann en entrevista con Notimex.

De igual forma, Castillo, quien co-protagoniza la historia expresó su confianza en que la película obtenga una gran taquilla y demuestre el nivel de aceptación que tienen estas películas en el mercado de Estados Unidos.

Ambos fueron entrevistados con motivo del estreno de la película que se ha convertido en la más taquillera en México en lo que va del 2018 y que ahora llega a salas de este país.

“Es una historia que los va a atrapar. Tiene un mensaje positivo y unifica a familias y mas aquellas que enfrentan riesgos de divisiones y rupturas y además fortalece la idea de que donde hubo fuego cenizas quedan y que aún con todo en contra se puede rescatar un amor”, indicó Ochmann.

Fernanda Castillo comentó que otro mensaje que envía la historia es que no debemos esperar a que ocurra una tragedia en tu familia para que actúes y rescate a una relación sino que hay que hacerlo sin que ésto se presente en nuestras vidas.

Castillo reconoció que éste es uno de sus mejores momentos en su carrera actoral “Pero siempre siento que lo mejor esta por venir hay que seguir soñando en grande y hago todo con el mismo amor desde que empece”, señaló y que este nuevo personaje le ha servido mucho para derribar ideas de que no podría superar al que representó en “El señor de los cielos”.

“Soy así. No me pueden poner en etiquetas o en cajitas (…) quiero seguir creciendo y seguir superándome, haciendo lo que más me divierte”, añadió.

Ochmann invitó al publico en Estados Unidos a que se pierdan la película. Es una comedia divertidísima con una que otra lagrimita y prometio que les va a robar el corazón. “Es una historia que conecta todo. Que habla de la familia lo importante de la unidad familiar.

“Ya veremos” narra la historia de Santi (Emiliano Aramayo) un niño soñador quien ha tenido que lidiar con la separación de sus padres, Rodrigo (Mauricio Ochmann) y Alejandra (Fernanda Castillo).

Ntx