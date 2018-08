Fernando Carrillo llama a apoyar a los niños que luchan contra el cáncer

México .- El actor, compositor y cantante Fernando Carrillo participará en la Gran Caminata por la Esperanza en apoyo a las niñas y niños que luchan contra el cáncer que se llevará a cabo el domingo 2 de septiembre en la Ciudad de México e invitó a sus seguidoras a unirse a ese movimiento.

Carrillo indicó que aceptó sin condiciones formar parte de esa jornada “porque esa terrible enfermedad se llevó a mi madre hace 17 años y no puedo hacer más que participar para aportar mi conciencia e invitar a todos y a todas a checarse periódicamente, porque sólo así se podrá vencer”.

En entrevista luego de darse a conocer los pormenores de la caminata que se llevará a cabo sobre Paseo de la Reforma y que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución, subrayó que el cáncer tiene cura si se detecta a tiempo.

“Lo de mi madre ya tiene mucho tiempo, pero no por ello he dejado de checarme con los médicos, asisto periódicamente porque podría desarrollar el mal por vía genética y debo decir que estoy completamente sano y lleno de energía para sumarme a esta noble causa”, señaló el venezolano.

Sobre la canción navideña que escribió a favor de los niños y las niñas del mundo y que ofreció a Armando Manzanero para que se la produjera, dijo que “en los tiempos de Dios todo llega en su momento justo.

“Don Armando me guió de con quien platicar para lograr lanzar al mercado el mensaje de esa canción y eso se va a dar. Para esta navidad es muy pronto, pero sí para el próximo fin de año”, comentó.

Fernando Carrillo señaló que no dejará de invitar a la humanidad a rechazar las guerras y la violencia “porque los niños del mundo merecen un mundo mejor”.

Compartió que con ese pensamiento participará en la Gran Caminata por la Esperanza a favor de las niñas y niños que luchan contra el cáncer y pidió a todos sus fans apoyar ese movimiento.

El actor, por otra parte, reconoció que se siente frustrado por no haber sido un futbolista profesional de primera línea.

“Soñé con ser el mejor centro delantero y jugué de manera semiprofesional en Venezuela en el equipo de la Universidad Central de Venezuela. Siempre fui goleador, pero cuando me fui a Inglaterra y me cambió la suerte el Arsenal me quiso firmar, pero regresé a Venezuela, todos mis sueños deportivos se vinieron abajo y terminé como actor”, externó.

Ntx