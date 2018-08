Preocupante la falta de contrapeso en el Congreso, señala Luis Carlos Ugalde

México.- El fundador y director general de Intergralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, lamentó que no haya contrapeso en la nueva integración del Congreso de la Unión, que señalen claramente qué está bien o qué está mal en las acciones que realiza el equipo de transición de la administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“Me preocupa mucho que el Partido Acción Nacional (PAN) está en proceso de degradación que no encuentra límite. Me preocupa que siendo la segunda fuerza del Congreso de la Unión esté callado, no sea una voz alternativa”, precisó.

De hecho, anotó, “no hay voces alternativas en el Senado, ese es un gran problema en el escenario: la falta de contrapesos. No hay una voz en México que no esté diciendo esto que propone el equipo de transición está bien, está mal lo que refleja de entrada una carencia de contrapesos”.

Durante la inauguración del VI Foro Político de El Financiero “Para Explicar a México”, consideró que los únicos actores con voz alternativa son los organismos empresariales o algunos “opinadores”, porque incluso el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra agazapado, timorato, acobardado.

“El PAN debería estar haciéndolo (los contrapesos), el PRI debería estar haciéndolo. El PAN está en una ruta continua de degradación y al PRI lo veo agazapado, timorato, acobardado. Me preocupa mucho lo que eso significa para la nueva Legislatura”.

El ex presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), vislumbró que de continuar la llamada “ola López Obrador” en 2021, año en que estarán en juego 18 gubernaturas, el PRI podría entrar en peligro de extinción y terminar el sexenio con tres o cuatro gubernaturas.

“Entonces sí podríamos decir que el PRI sería un partido en fase de extinción. No estoy siendo alegórico, estoy diciendo literal lo que significa un partido que ya no vende esperanza, que ya no tiene arraigo regional”, acotó.

Ugalde Ramírez hizo un esbozo de la administración de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Enrique Peña Nieto y los momentos álgidos de las mismas.

En el evento cuyo mensaje general de bienvenida, estuvo a cargo del vicepresidente y director general de El Economista, Enrique Quintana, el consultor consideró que el primer riesgo de la actual administración es que se rompan los contrapesos al interior y exterior de las instituciones.

Además, el centralismo, un desbalance presupuestal, dado que “la cuarta transformación requiere cosas rápidas (…) por eso el centralismo es para una población que requiere cosas rápidas”.

Durante el evento #EFforoPolitico, al que asiste el director general de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, habrá cuatro paneles de discusión: Perspectivas Políticas para México: Durante la siguiente administración y Perspectivas Económicas para México: Retos y Oportunidades.

Además, Perspectivas de Seguridad: El próximo desafío y la Mesa Política: Coordinadores y Representantes de Grupos Parlamentarios.

Entre los panelistas, asistirán el fundador y director general de Intergralia Consultores, Luis Carlos Ugalde; el articulista y columnista de El Financiero, Macario Shettino; el columnista de El Financiero, Raymundo Rivapalacio y la experta investigadora del Woodrow Wilson Center, en Washington, D.C., Viridiana Ríos.

Además los líderes parlamentarios en el Senado de la República, del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; del PRD, Miguel Ángel Mancera y de Morena, Ricardo Monreal, además del senador del PAN y ex gobernador de Puebla, el senador Rafael Moreno Valle.

