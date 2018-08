América va por los tres puntos ante Lobos, sin pensar en dar “estocada”

México .- El objetivo del América es reencontrarse con el triunfo este domingo ante Lobos BUAP, sin pensar en terminar con la era de Francisco Palencia al frente del cuadro de la “Angelopolis”.

El técnico del América, Miguel Herrera, señaló que no piensan en dar “estocadas” de nadie, “vamos a ir ganar tres puntos, la decisión que tomen es de ellos, vamos por los tres puntos, es importante ya retomar la senda del triunfo”.

Pese a que en la doble jornada sólo fueron capaces de sacar dos de los nueve puntos que disputaron, el “Piojo” afirmó que el estado anímico del equipo es bueno, ya que pelean por los primeros lugares.

“No tiene por qué no estar bien el ambiente, de repente hubo partidos que no sumamos de tres, estamos arriba de la tabla, estamos en el primer lugar de la Copa MX, el equipo pelea en todos los frentes, entonces no tendría por qué estar mal, obvio queremos estar mejor, este equipo debe estar mejor con lo que hay”, estableció.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el estratega consideró como positivo la pausa que tendrá el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX por la fecha FIFA, ya que tendrá la posibilidad de que sus jugadores descansen del ajetreo que han tenido.

El cuadro “azulcrema” cerrará este sábado su preparación de cara al duelo del domingo ante Lobos BUAP, que se llevará a cabo en el estadio Universitario BUAP a las 16:00 horas, dentro de la fecha ocho del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

