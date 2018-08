Derechos Humanos condena linchamientos, prepara informe sobre Puebla

México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) prepara un informe completo sobre lo que está ocurriendo en Puebla con el tema de los linchamientos, y llamó a resarcir la deuda que se tiene con víctimas de desaparición y sus familiares.

“Hemos reprochado y condenado la justicia por propia mano. No podemos perseguir conductas presuntamente, y a veces ni siquiera son conductas ilícitas, pretendiendo hacer justicia por propia mano”, dijo el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

Recordó que se emitió una recomendación en Puebla, uno de los estados más proclives a ese fenómeno, y se debe reconocer que hay debilidad institucional en la procuración de justicia pero esto no debe sustituirse por lo que está sucediendo.

En otro asunto consideró que se debe destinar presupuesto para fortalecer la Ley General en Materia de Desaparición Forzada por parte de la Federación y los estados.

Entrevistado al término de la ceremonia de inauguración de la segunda asamblea plenaria 2018 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), reconoció casos como el de Jalisco que ya creó su Comisión de Búsqueda, y dijo que la ley general en materia de desaparición tiene estándares internacionales.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, abundó que el Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno tiene una deuda con las víctimas de desapariciones y con sus familiares.

“Es una deuda con la verdad, es una deuda con el acceso a la justicia, es una deuda con la reparación del daño y, sobre todo, es una deuda para que en estas lacerantes violaciones a derechos humanos como la desaparición se den garantías de no repetición”, destacó.

En la asamblea que realizó la Conatrib, subrayó la importancia de hacer sinergia con los tribunales, el sistema no jurisdiccional de derechos humanos y los ombudsperson, porque tienen fines comunes, acceso a la justicia por dos vías diferentes pero el mismo fin.

Las víctimas han sido pacientes y tolerantes y no pueden esperar más, planteó, por ello la deuda se debe resarcir con la verdad y garantía de no repetición, con la reparación del daño y compatibilizar la reconciliación, la reconstrucción de ese tejido social con acceso a la verdad sin impunidad, con acceso a la justicia y con garantías de no repetición.

Al ser cuestionado sobre la amnistía que propone el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, abundó que se debe construir un contexto de justicia transicional acorde al país y no se deben importar modelos ajenos, sino tomar lo bueno pero adaptarlo a las circunstancias del país, partiendo de entender el dolor de quienes han resentido estas conductas lacerantes.

Agregó que se debe contemplar el “compatibilizar el derecho a la verdad con justicia, no impunidad, que no se traduzca ninguna medida en impunidad, que quien ha violentado derechos humanos y sobre todo violentado de manera grave derechos humanos no quede en la impunidad”.

Sobre el tema del registro nacional de desaparecidos abundó que se deben fortalecer los registros, y hay entidades federativas que no se han dotado de las comisiones de búsqueda por lo que se deben crear fiscalías especializadas.

