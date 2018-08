“El cuento de la criada”, una lección para cambiar la realidad Brewer

México .- La serie dramática “El cuento de la criada” (The handmaid’s tale), que el próximo domingo estrenará su segunda temporada a las 21:00 horas en Paramount Channel, relata historias desgarradoras que son el reflejo de nuestra sociedad, pero también una lección de vida para cambiar la realidad, aseguró la actriz Madeline Brewer.

“Todo lo que ha sido escrito en el libro y lo que le ha pasado en la serie a ‘June’; cómo le quitan un ojo a ‘Janine’, o las mujeres que han sido forzadas a ser abusadas por la clase alta son cosas que están pasando en el mundo”, aseguró la artista estadunidense en entrevista con Notimex.

Madeline, quien interpreta a “Janine”, explicó lo impactante que es que la historia de una serie de televisión, que es ficcionada y para el entretenimiento, también esté pasando en distintas sociedades del mundo.

La trama está basada en la novela de 1985, “The handmaid’s tale” (El cuento de la criada)”, de Margaret Atwood, escritora canadiense que de acuerdo a Madeline, hizo mucha investigación sobre historias de la gente para escribir su libro y desde entonces hasta ahora se puede ver cómo la situación no ha cambiado y se van repitiendo los mismos errores.

“Por ejemplo, cuando ‘June’ se separa de su hijo y lo deja en la frontera entre México y Estados Unidos, es algo que está sucediendo en nuestros días.

Es una muestra de lo que está sucediendo actualmente con las madres migrantes en Estados Unidos, que están siendo separadas de sus hijos, por eso Madeline consideró que la serie es una forma de llevar lo que sucede en cualquier parte del mundo a las casas de las personas y se convoque al cambio.

“Todo seguirá pasando una y otra vez si no aprendemos, si no nos preocupamos por lo que pasa a nuestro alrededor y lo seguimos permitiendo, si en la serie te enoja por lo que pasan los personajes, por qué no te enoja lo que viven las personas alrededor de ti”, mencionó la actriz.

Brewer aseguró que está feliz de participar en esta producción, porque “finalmente es trabajo”, aunque también ha aprendido mucho sobre las “verdaderas mujeres”, de la amistad entre ellas y de todo lo que son capaces de hacer.

Abundó que aunque es una historia feminista, muy humana, de igual manera representa a hombres que son padres, novios, hijos que viven muy asustados por lo que sucede, pues refleja las historias del verdadero mal que es capaz de hacer la humanidad.

Ntx