Fortalecer instituciones, clave en combate eficaz al crimen, García Luna

México.- El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, llamó a atender tres componentes clave para evitar que la violencia aumente en el país: mercados ilícitos, logística delictiva y deterioro institucional.

Opinó que la legitimidad con la que llega Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República representa un “bono” muy importante para combatir la inseguridad del país.

Al participar, ayer, en el VI Foro Político de El Financiero “Para Explicar a México”, consideró un error grave que el Estado no pague el costo operacional de la seguridad: “las policías no tienen pagado su costo operacional. Si no lo paga el Estado, lo paga el crimen”.

En su participación, el también exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) resaltó que esta agencia de inteligencia no fue creada para atender los temas de seguridad pública, como tampoco las Fuerzas Armadas.

Hizo hincapié en que el nuevo gobierno recibirá una Policía Federal muy disminuida, de ahí su respaldo a la propuesta de la próxima administración de crear de nuevo una Secretaría de Seguridad.

Y al precisar que “no hay manera de tener seguridad sin tener Estado de derecho”, lo que implica tener instituciones sólidas, expuso que “es muy delicado el papel de más Fuerzas Armadas en seguridad pública”.

Esto es, añadió García Luna, seguridad pública y seguridad son dos cosas diferentes, por lo que destacó la urgencia de capacitar a los cuerpos policiacos.

En el panel “Perspectivas de Seguridad: El próximo desafío”, el columnista de El Financiero, Raymundo Rivapalacio, dijo que la seguridad pública será un tema toral de la próxima administración.

Ello, anotó, tomando en cuenta que hay una policía infiltrada, un abandono de los protocolos de protección, expedientes mal integrados, así como unas Fuerzas Armadas desgastadas.

A su vez, la profesora emérita del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, Elena Azaola, consideró que la actual administración “entrega un país roto, con múltiples agravios, deudas y políticas de seguridad que no han rendido resultados en los últimos dos sexenios”.

Estimó que el “riesgo que veo es que no va a ser capaz (el gobierno electo) de responder a las expectativas (…) no se va a poder dejar fuera al Ejército, tenerlo en las calles exacerba la violencia y la violación de derechos humanos”.

Sobre el tema de la amnistía, principal estrategia del gobierno lopezobradorista para pacificar el país, indicó que esta sola idea ha generado una reacción negativa de las víctimas.

