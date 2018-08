Integración del Congreso, producto de los comicios, afirma López Obrador

México.- La conformación del Congreso de la Unión y el número de legisladores de Morena se determinó por el resultado electoral del pasado 1 de julio y así lo decidió la gente, afirmó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, aseveró que “así es la democracia, lo que le digo a los adversarios, con todo respeto, a los conservadores, que tengan confianza, que nosotros tenemos principios, tenemos ideales; no se va a imponer nada, no es de ser si no convencer”.

Agregó que las iniciativas que presenten serán argumentadas y en beneficio de los mexicanos, “no van a haber leyes como antes para beneficio de minorías, ya no van a haber leyes que afecten al pueblo”.

En este sentido, López Obrador consideró que, incluso, legisladores de otros partidos votarán a favor de esas iniciativas, toda vez que serán para que haya bienestar y no en beneficio de minorías o “para hacer negocio al amparo del poder público”.

Por otra parte, informó que ya trabaja en la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto para 2019, que tiene como límite para ser presentada el 15 de diciembre, pero adelantó que se hará con anticipación para tenerlo autorizado y comenzar con los programas planteados por la próxima administración.

Respecto a su asistencia al sexto y último Informe de Gobierno de la administración federal actual, manifestó que no han sido invitados por lo que no podría suspender otros compromisos, aunque aclaró que eso no se debe malinterpretar, pues ha habido una muy buena relación con el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno.

Además, reiteró que “va en serio el respeto a la autonomía de los Poderes, no voy a hacer el poder de los poderes, el Ejecutivo no va a concentrar el poder que le corresponde a otras instancias de gobierno, vamos a ser respetuosos del Poder Legislativo, del Poder Judicial”.

Al respecto, el próximo jefe del Ejecutivo federal enfatizó que “no aspiramos al pensamiento único, al totalitarismo”, y confió en que las iniciativas que se presenten contarán con el apoyo de los ciudadanos y de los legisladores.

En este sentido adelantó que al igual que como lo hizo con el grupo de senadores de Morena, se reunirá con los diputados de este instituto político, aunque no precisó la fecha en que se realizará este encuentro.

En otro tema, López Obrador puntualizó que hasta el momento no se tiene ninguna información oficial por parte del Vaticano en relación con las actividades planteadas por su equipo, “y siempre procuramos verificar que sean oficiales, que sean institucionales, no tenemos nada oficial”.

NTX