“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio” ¿No es así Quintana Roo?

Miryam Gomezcésar.

¿Qué harán en la Fiscalía General de Quintana Roo con tanta carpeta de investigación abierta? Entre las más recientes está la 485/2018, para el esclarecimiento de la la ejecución de Javier Rodríguez Valladares, un joven camarógrafo del Canal 10 de televisión local, la tarde del miércoles 29 en la calle Palenque de la Súper Manzana 29 y de otra persona aún en calidad de desconocida, ocurridas en la ciudad de Cancún.

Estos hechos forman parte de una serie de crímenes a periodistas. Casos no aclarados sucedidos durante los últimos meses en algunos municipios del estado como el de José Guadalupe Chan Dzib, en Felipe Carrillo Puerto, el de Rubén Path Cauich, en Playa del Carmen, Solidaridad, entre otros que se encuentran en proceso de investigación cuya carpeta está abierta sin conocerse información sobre el avance de las pesquisas correspondientes.

Esto en nada favorece al Fiscal General de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, tan cuestionado como ha estado por alegatos que se generan ante la gravedad de los acontecimientos contenidos en la información en los expedientes y que se ignora lo que hace y ordena el alto funcionario, por la acumulación de documentos, la angustia y exigencia de los familiares de los asesinados y la urgencia de la prensa de respuestas.

El titular de la dependencia expresa su enojo cuando le hacen preguntas incómodas que, bajo las circunstancias actuales de limitación de recursos materiales, financieros y humanos que se requieren en la Fiscalía, los procedimientos en el sistema judicial, por su lentitud, son cuestionados por el estatus de las investigaciones, las denuncias y las aprehensiones.

Reconocido es que de algunas dependencias emana un tufo a putrefacción que sale de las oficinas. En ellas, la corrupción es parte del entramado, escala de los niveles operativos más bajos dominados por los mandos de mayor estatus. Esto es ampliamente conocido por la mayoría.

Sin embargo, también están y cuentan los llamados ‘daños colaterales’ que implican desde la destrucción material patrimonial de los afectados, hasta la baja de personas inocentes alcanzadas por las balaceras, que estaban a la hora y en el sitio equivocado.

Este fenómeno, que a todos aterra por sus alcances, es igualmente lamentable para habitantes y visitantes. No sólo cimbran a la población sino marcan las consecuencias del deterioro, aparentemente irreparable, del tejido social. En el caso de la afectación a la comunidad periodística, que también vive con el ¡Jesús! en la boca como toda la población, el trabajador tiene dos eternos frentes que presionan, por un lado el acoso del crimen organizado y, por otro, el de cuello blanco ¡Vaya combinación!

Cuando se habla del viejo estigma en el que fue encasillado el sector llamado ‘cuarto poder’, entre los muchos riesgos que corren los empleados, directivos y empleadores de los medios de comunicación están las constantes amenazas internas y las externas ‘te corro’, ‘si no me ayudas, te borro’.

En el comunicado oficial enviado a los medios aseguran que “ De manera preliminar se tiene conocimiento que el camarógrafo se encontraba fuera de su horario de labores y sin uniforme, por lo que, por el momento, se descarta que su fallecimiento sea un ataque directo a la libertad de expresión”.

¿Qué beneficios se obtienen? Para el Gobierno del Estado al que pertenece la Fiscalía, probablemente ninguno porque se trata simplemente de un error más en un gobierno debilitado, urgido como está de recuperar la confianza ciudadana.

El error de externar precipitadamente una respuesta cuando apenas se complementan los datos indispensables para iniciar una investigación judicial y, cuando el tema de la libertad de expresión y del nivel de protección a periodistas en el estado está en plena discusión, expuesto ante la opinión pública, las cosas cambian de matiz.

Pero rebasar la percepción de inseguridad para calmar lo ánimos de la comunidad no es algo sencillo y menos, para un gobierno con serios obstáculos internos de entendimiento, tan complicado, donde visiblemente sus funcionarios no han querido o no han sabido defender ningún esfuerzo realizado por el gobierno para el que trabajan y su sistema de comunicación es parte del obstáculo (un ejemplo clarísimo es el comunicado oficial).

Donde la exigencia de recuperar la tranquilidad que antes había en el estado es una demanda generalizada ante el horror de la acumulación de crímenes cometidos con violencia extrema, ejecutados que son desmembrados, embolsados y dejados en la vía pública, pasa por el desgano, la comunidad tiene razones suficientes para ser desconfiado.

A dos años de esfuerzo administrativo, cuando todo se prepara para resaltar los avances de un mandatario estatal en su II Informe de Gobierno que habrá de entregar al Congreso local el próximo sábado 8 de septiembre, las ejecuciones son balazos también contra su gobierno y alguien debería de entenderlo.