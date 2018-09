Obispo se disculpa tras ‘tocar’ a Ariana Grande

El obispo y pastor del Templo Greater Gracey, Charles Ellis, se disculpó con la cantante Ariana Grande después de que la tocara indebidamente durante el funeral de Aretha Franklin celebrado en Detroit el día de ayer.

Durante la ceremonia, el religioso rozó el pecho de la cantante al rodearla con su brazo, situación que ha causado mucho revuelo en Estados Unidos. Ellis llamó a Ariana Grande para que dedicara unas palabras a la ‘Reina del Soul’ desde el altar en el que él estaba situado.

“Nunca sería mi intención tocar el pecho de ninguna mujer”, dijo el religioso a medios estadounidenses, según la agencia AFP.

“Quizás sobrepasé el límite, tal vez fui demasiado amigable”, señaló.“Pero de nuevo, me disculpo”.

El predicador dijo que había abrazado a todos los artistas, hombres o mujeres, durante la despedida de Franklin.

“A todos los que subieron les estreché la mano y los abracé. De eso se trata todo en la iglesia. Todo se trata de amor”, aseguró Ellis.

En el video que circula en redes sociales se puede apreciar cómo el pastor colocó su mano muy por encima de la cintura de la cantante, a la altura del pecho, mientras bromeaba con ella.

Este episodio ha desatado la polémica, especialmente en Twitter, donde la etiqueta #RespectAriana fue tendencia durante horas.

El comediante Trevor Noah, de amplia popularidad en Estados Unidos, fue uno de los primeros en denunciar la actitud del obispo Ellis hacia la cantante en su cuenta oficial de Twitter.

“¿Qué pasa con la mano del pastor?“, se preguntó Noah en su tuit.

What was up with that pastors hand? pic.twitter.com/M8Ypgm7fQB

— Trevor Noah (@Trevornoah) August 31, 2018