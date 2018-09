VI Informe de (des)Gobierno

Héctor Moctezuma de León.

Esta tarde el presidente Enrique Peña Nieto enviará al Congreso de la Unión, por conducto de su Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, lo que él llama su VI Informe de Gobierno, que bien podríamos llamarlo de (des)Gobierno por los escasos resultados que, para los mexicanos, representa la administración de quien no supo o no entendió nunca en dónde estaba parado.

Peña Nieto sólo entendió que despachar en Los Pinos era para darle rienda suelta a las corruptelas en compañía de la banda que se trajo del Estado de México, la mayoría de los cuales lo venían acompañándolo del también gobierno corrupto que encabezó en aquella entidad.

El cinismo del mexiquense no tiene límite sobre todo cuando insiste en que las cosas buenas también “cuentan y cuentan mucho”, como lo ha venido manifestando en sus transmisiones en cadena nacional por televisión de los últimos días.

Peña Nieto pasará a la historia como el presidente más corrupto que ha tenido México, que gobernó un país en donde reinó la corrupción y la impunidad. ¿De qué puede informar quien justificó la compra, supuestamente, de una casa de 7 millones de dólares con las ganancias que obtuvo su esposa por su participación en telenovelas producidas por Televisa?

¿De qué puede informar quien asegura que los estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron incinerados sin dar una sólo prueba de que eso sucedió y justificar la llamada “verdad histórica” que nadie se creyó?

Peña Nieto habla de logros como el de su Reforma Educativa, ¿qué no se dio cuenta que el primero de julio los mexicanos le hicieron el feo a los supuestos logros de su gobierno o des-gobierno como finalmente quedará en la historia del país?

Peña Nieto habla de logros económicos cuando deja una deuda superior a los 10 billones de pesos, casi el doble del presupuesto de este año, sobre la que la próxima administración tendrá que pagar más de 500 mil millones de pesos anuales, lo que le restará margen de maniobra para la realización de obras que se requieren en el país.

Y de la violencia, de eso mejor ni hablar: los mexicanos no podemos salir a las calles tranquilamente sin el temor a ser asaltados o sufrir las consecuencias del clima violento que se vive en muchas ciudades del país. Tampoco podemos viajar por las carreteras nacionales sin el temor de ser víctimas de un delito.

Peña Nieto dejará el primero de diciembre a un México que es el país más impune de América Latina y como dijo John Locke “donde no hay ley no ha libertad”.

****

Aunque Morena controla el Congreso de la Unión en la legislatura que inicia este sábado, no se espera que la de esta tarde sea una sesión tranquila y que en los posicionamientos de los partidos políticos, salvo el PRI, todos los demás van con todo en contra del mandatario en turno… Hace unos meses empleados de la delegación Álvaro Obregón estuvieron haciendo trabajos de remodelación en el Parque de las Águilas y ¿qué creen? se robaron la máquina desmalezadora propiedad de los “Amigos del Parque Ecológico de las Águilas, AC”. Ojalá que la nueva delegada, Layda Sansores, investigue para que devuelvan la copa… Me pidieron el 30 por ciento por la adjudicación de una obra y salí tablas, me contó recientemente un contratista que trabajó para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

circuitocerrado@hotmail.com