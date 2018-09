Dulce María se arriesga por una producción no comercial

México .- La cantante, actriz y compositora mexicana Dulce María reconoció que en los discos que ha grabado hay canciones que no le han gustado, pero tenían que estar porque son más comerciales.

“Tengo temas que no he cantado nunca porque no me gustan, están en los discos pero en el show no las canto”, mencionó en conferencia de prensa.

Comentó que ha escrito canciones que nunca han salido a luz, porque no se consideraban éxitos comerciales.

De ahí que, en un momento de reflexión, “decidí tomar la iniciativa y hacer lo que me gusta”. Recordó lo que le inspiraba cuando estudiaba para escribir y crear su propia música, pues estaba un “poquito harta” de la industria musical, por lo que decidió alzar la voz y producir su propio disco.

Dulce María indicó que adquirió una gran responsabilidad al decidir hacer todo, como el diseño artístico, las fotografías y el contenido de su producción musical que se llamará “Origen”, que espera salga el próximo año.

Mencionó que uno de los mensajes que quiere transmitir es luchar por cumplir los objetivos y alzar la voz, que como mujer, de acuerdo con la cantante, puede ser difícil en la industria del entretenimiento.

Dijo que por ello también participa en un grupo de mujeres conformado por cantautoras y diseñadoras, entre otras profesionistas, que están en “pro” de la mujer, a favor de la igualdad de género, sin ser feministas.

Sobre el género del reguetón, externó que en general ese ritmo y música le gustan mucho y colaboraría con artistas de ese género como Maluma.

“Aunque sea música urbana o reguetón la canción puede mandar mensajes bonitos, el problema es cuando las letras fomentan violencia o denigran a la mujer”, subrayó.

La cantautora tiene planeado el 21 de septiembre sacar su video promocional del tema “Lo que vez no es lo que soy”, en el que estará involucrado su pareja sentimental Paco Álvarez.

También presentará algunas de sus canciones el 5 de octubre en el Teatro Metropólitan junto con algunas sorpresas, entre ellas que en el escenario la acompañará la cantante mexicana Linda y Mane de la Parra.

Igualmente alguien de su grupo “Despeinadas” subirá al escenario para interpretar un tema con un mensaje de empoderamiento dirigido a las mujeres.

Ntx