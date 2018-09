Error común de la gente lista: ponerse en movimiento vs. entrar en acción

Hay un error muy común que -con demasiada frecuencia- comete la gente lista sin darse cuenta. El equívoco tiene que ver con la diferencia entre ponerse en movimiento y entrar en acción. Suenan a lo mismo, pero no lo son.

El asunto es éste:

Movimiento vs. Acción

Movimiento es cuando te ocupas haciendo algo, pero algo que nunca te producirá un resultado por sí mismo. La acción, por el contrario, es el tipo de conducta que te lleva a un resultado.

Van algunos ejemplos…

Bocetar 20 ideas de artículos que quiero escribir, es movimiento. Si efectivamente escribo y publico un artículo, uno solo, es acción.



Escribirle a 10 nuevos prospectos para mi negocio y comenzar a hablar con ellos, eso es movimiento. Si realmente me compran algo y se vuelven mis clientes, eso es acción.



Buscar una mejor dieta y leer varios libros sobre el tema, es movimiento. Comer alimentos sanos, eso es acción.



Ir al gimnasio y averiguar si me pueden dar entrenamiento personalizado, es movimiento. Pararme bajo la barra de pesas y comenzar a hacer cuclillas, eso es acción.



Si estudio para un examen o me preparo para un proyect o de investigación, es movimiento. Si en cambio p resento el examen o escribo el reporte de una investigación, eso es acción.



A veces el movimiento es bueno porque te permite prepararte y hacer tu estrategia y aprender. Pero el movimiento jamás te llevará –por sí mismo– al resultado que buscas lograr.

No importa cuántas veces hables con en entrenador, tal movimiento jamás te pondrá en forma. Únicamente la acción de trabajar y de entrenarte, te conseguirá el resultado que anhelas.

Por qué la gente lista está en movimiento

Si el movimiento no lleva a los resultados, ¿por qué lo hacemos?

A veces, porque realmente necesitamos un plan o aprender más. Pero la mayoría de las veces lo hacemos porque el movimiento nos permite sentir que estamos progresando sin correr el riesgo de fracasar. La mayoría somos expertos en evitar ser criticados/as.

Nos sentimos terriblemente mal de fracasar o de ser juzgados en público, así que tendemos a evitar las situaciones de riesgo en las que pudiera darse el caso. Esa, no otra, es la principal razón por la que poco a poco te vas deslizando hacia el movimiento sin querer entrar del todo en acción: en el fondo, quieres posponer el fracaso.

Sí, quisiera estar en forma. Pero no quiero parecer estúpido en el gimnasio, así que mejor sólo platicaré con el entrenador sobre sus tarifas.

Sí, me gustaría conseguir más clientes para mi negocio. Pero si pido cerrar una venta, podrían rechazarme. Así que creo que tal vez deba mandar nada más un correo a… 10 clientes potenciales.

Sí, me gustaría perder peso. Pero no quiero ser el loco excéntrico que siempre desayuna sano. Así que mejor planearé varias comidas saludables cuando llegue a casa. Es facilísimo hacer estas cosas y auto-convencerte de que vas avanzando en la dirección correcta.

“Tengo en proceso conversaciones con 4 clientes potenciales. Eso es bueno, vamos en la dirección correcta”.

“Hice un torrente de ideas para ese libro que quiero escribir. Ahí va, ya mero, vamos con buen rumbo”.

El movimiento te hace sentir que haces que las cosas sucedan. Pero realmente sólo te preparas para hacer algo. Y cuando la preparación se vuelve una herramienta para posponer, llegó el momento cambiar.

Ideas para entrar en acción

S eguro de que hay muchas estrategias para entrar en acción, pero te paso dos que se me ocurren y que me han funcionado.

1. Fija un horario para tus acciones.

Cada lunes y cada jueves escribo un artículo nuevo y lo lanzo al mundo. Así pasa esos días. Es mi rutina. Me encantan los lunes y los jueves porque sé que siempre produzco algo en esos dos días. Consigo un resultado. Uno se siente muy bien así.

Me entreno levantando pesas los lunes, miércoles y viernes. Es mi rutina cada semana. No planeo ejercicios de entrenamiento físico. No investigo programas de entrenamiento físico. Simplemente me entreno. Acción, no movimiento.

Para metas en proceso y cambios en el estilo de vida, creo que éste es el mejor enfoque. Fija fecha y hora para tus acciones, y apégate a tu horario.

2. Elige una fecha para pasar de moción a acción.

Para algunas metas, fijar un horario diario o semanal no sirve mucho. Por ejemplo, cuando estás haciendo algo que sólo sucederá una sola vez: publicar tu nuevo libro, lanzar un producto nuevo al mercado, presentar un examen muy difícil o presentar un proyecto importante.

Estas cosas demandan algo de planeación previa (movimiento). También mucha acción para llevar a cabo los pasos. Por ejemplo, podrías fijar un día y hora a la semana para escribir cada capítulo de tu libro. Pero ya para la publicación y presentación en sí, podrías pasar semanas o meses planeando diferentes ideas, locaciones y así.

En este caso, me parece mejor simplemente elegir una fecha. Escribe algo en el calendario. Platícalo, hazlo público. Ese día será tu evento X. Para grandes proyectos o metas que sólo suceden una vez, creo que ésa es la mejor manera de manejarlos.

Elige la Acción

“Never mistake activity for achievement” ( Nunca confundas actividad con logro) … John Wooden, entrenador de baloncesto*.

El movimiento jamás producirá un resultado final. La acción sí. Cuando estás en movimiento, estás planeando y estrategizando y aprendiendo. Todo eso está muy bien, pero no produce resultado alguno. Así que…

¿Estás haciendo algo o sólo “tomando vuelo”?

¿Estás sólo moviéndote… o estás entrando realmente en acción?

* John Wooden, considerado el mejor entrenador de baloncesto en la historia de la NCAA, con 10 campeonatos para sus UCLA Bruins (1964-1975).