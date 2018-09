Nadadora Liliana Ibáñez fue mentalmente de hierro para ganar en JCC

México .- Liliana Ibáñez se cuelga las nueve medallas que obtuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, que ganó en seis días de competencias, durante 16 pruebas.

Pero el precio de ser la máxima ganadora de la selección mexicana, fueron dolores musculares, relajantes para dormir, además casi se desmaya, pero mentalmente fue fuerte como el hierro.

Fueron cinco medallas de oro, una de plata y tres de bronce, récord mexicano en 50 metros libres con 25.15 segundos, con lo cual se siente “una potencia” para pelear ante las estadunidenses, canadienses y brasileñas en los Juego Panamericanos Lima 2019, en su camino a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Cuando las veo y me las pongo siento la emoción”, compartió en entrevista con Notimex y recordó cada prueba y final; qué pasó en cada una, cada escenario diferente y aunque son nueve las ve muy individuales y con su respectivo significado.

La “Dama de Hierro” de la natación mexicana atesora más la presea de plata de los 50 metros de nado libre, “hice el mejor tiempo de mi vida, me quedé a 15 centésimas de la barrera de los 24 segundos. Fue la cereza en el pastel”.

Después de cada prueba, salía de la alberca y se enfocaba a la siguiente, para nadar 16 veces de forma competitiva necesitó facilidad mental y sí festejó cada día su medalla, pero nuevamente preparó su cuerpo para lo que seguía.

Enumeró que 12 veces fue a entrenar y 12 veces subió al autobús para trasladarse de la Villa Centroamericana al complejo de natación, en un recorrido de 40 minutos cada uno, al tercer día de competencias ya se le hacía eterno, y para aguantar tuvo que entrenar como fondista.

“En el entrenamiento tuve que ser de hierro físicamente. El entrenamiento fue desgastante. Llegué a un punto en que decía ‘ya no puedo’ y le pedía a mi entrenador menos kilómetros. Fui más de hierro mental”, afirmó.

Abundó que el entrenamiento fue físico, la competencia muy metal, “fue de tener una actitud positiva y un pensamiento de ‘qué voy hacer en el momento’, porque si pensaba en lo que viene, en cuánto me faltaba, mentalmente me hubiera muerto desde el principio”.

El punto clave para cumplir cabalmente fue el 21 de julio, al participar durante la mañana en las eliminatorias en los 200 libres y 50 mariposa.

En la ronda de finales compitió en la primera distancia, apenas se dio cuenta de ganar la medalla de bronce salió de la alberca y así de mojada corrió a la mesa de oficialía para los 50 metros mariposa, y otro bronce, y fueron 15 minutos entre una y otra.

“El éxito fue mental. 100 por ciento mental. Físicamente, después del tercer día ya había dado mi máximo, mi cuerpo ya necesitaba descanso. Recuerdo ir en la madrugada al servicio médico a pedir un relajante muscular, porque no podía dormir. Mis piernas me estaban punzando literalmente del cansancio, del esfuerzo que había hecho”, comentó.

Enfatizó que se sobrepuso al dolor físico. “Antes del último relevo, el 4×100 combinado, se me bajo la presión, me mareé, casi me desmayo, porque mi cuerpo ya no podía”. Pero participó y ganó oro con récord de los Juegos de 4:08.99 minutos.

En el futuro están los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde la exigencia será mayor con la inclusión de los nadadores estadunidenses, canadienses y brasileños que son potencias mundiales.

“El reto de la natación mexicana es seguir bajando tiempos. En mis cuatro ciclos olímpicos he bajado tiempos en Juegos Centroamericanos y Panamericanos. En Londres 2012 hice mi mejor tiempo de todo mi ciclo y en Río 2016 fue el mejor tiempo de todo el periodo y en Tokio 2020 quiero hacer lo mismo”, detalló.

Para Lima 2019 se enfocará a los 100 mariposa, los 50 y 100 libres, además de los relevos 4×100 mixto y 4×100 combinado, y ganar ahí su calificación para Tokio 2020.

Manifestó que la natación mundial es dominada por los estadunidenses, Canadá es le tercera potencia en el mundo y Brasil es la séptima, y ellos se enfrentará en Lima.

Aseguró que también es potencia, “siento que lo soy. Todos los nadadores canadienses y estadunidenses me conocen porque entreno con varios de ellos. Yo creo que soy una amenaza para ellos, como ellos lo son para mí”.

