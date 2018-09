Amanda Miguel deleitará “Solita y sin ataduras” en el Auditorio

México .- La cantante Amanda Miguel aseguró que seguirá encumbrada en sus éxitos musicales, mismos que entonará en el concierto que ofrecerá el 12 de septiembre próximo en el Auditorio Nacional durante su “show” “Solita y sin atadudas”, bajo la producción de su hija Ana Victoria.

En conferencia de prensa la cantante de origen argentino respondió a Notimex que por el momento no realizará más grabaciones, porque no ha encontrado temas tan grandes e importantes como los que hay en su repertorio: “Tengo canciones de sobra, por eso no he grabado nada, y si llego a hacer algo nuevo sería con música instrumental”.

La esposa del cantautor Diego Verdaguer afirmó que el concierto “Solita y sin ataduras” será grabado en DVD.

“Vivo de disfrutar mis éxitos, porque es un repertorio maravilloso y mientras no tenga un tema nuevo a la altura y producción de éstos, no grabaré, porque no me conviene sacar nada”.

Aseguró que el éxito de intérpretes como ella o de temas como los de su repertorio radican en la necesidad de la gente de enamorarse.

“Las baladas románticas nunca pasarán de moda y la gente está necesitada de enamorarse siempre, por eso me siento súper evolucionada, especialmente en el ámbito espiritual, porque me considero mejor mujer que antes”.

Amanda Miguel reconoció que a pesar de que el espectáculo se denomina “Solita y sin ataduras”, tendrá invitados especiales, entre ellos su marido, Diego Verdaguer.

“La verdad es que iba a dar yo sola el concierto, porque los invitados a los que les dije, algunos no podían, otros que lo pensarían, y dije bueno voy sola, pero que siempre sí me acompañarán, así que será sorpresa”.

La cantante indicó que el “Coloso de Reforma” siempre será para ella motivo de emoción y nerviosismo.

“Tengo una gira por Estados Unidos y voy a visitar muchos foros espectaculares, pero ninguno como el Auditorio Nacional, y en diciembre realizaré una gira por mi tierra natal y descubriré otros foros, pero hasta ahora el Auditorio es mi máximo, sobre todo si logro tener éxito en él”, finalizó.

