Cantante Pepe Bustos continúa su lucha contra el cáncer de próstata

México .- El cantante José Bustos, uno de los pioneros de La Sonora Santanera, informó que continúa su lucha contra el cáncer de próstata que hace más de un año le fue diagnosticado.

“Me he sentido un poquito mejor, ya voy apagando el cáncer de próstata que tengo, ahí la llevo”, contó a Notimex el afamado músico que hace unos días compartió el escenario con La Única Internacional Sonora Santanera, durante la entrega del Micrófono de Oro.

“Hace más de un año que me detectaron cáncer y sigo en tratamiento. Me dan quimioterapias en pastillas y me están inyectando en el estómago, me he sentido muy bien”, explicó.

Pepe Bustos compartió que nunca imaginó una situación así en su vida, pero hoy en día busca el lado positivo de este mal.

“Gracias al cáncer, he cambiado. Ahora soy un poquito más amable con la gente y me he reconciliado con los que ofendí, quiero estar bien con ellos y con todo el mundo”.

Recordó que el hecho de reunirse en fecha reciente con los integrantes de La Única Internacional Sonora Santanera fue solamente para convivir, pero no busca reintegrarse a la agrupación.

“Ya tenía muchos años que no veía a mis compañeros, pero no estábamos peleados. Me salí de la Santanera porque me sentía cansado. Tiempo después, la gente me pidió que cantara de nuevo. Entonces, formé mi grupo Los Santaneros de Pepe Bustos o Pepe Bustos y los Santaneros”.

Fue en 1996 cuando el intérprete de temas como “Perfume de gardenia” y “La boa” decidió salir de la entonces Sonora Santanera tras sufrir un infarto durante una gira en Costa Rica. Aunado a esto, no se reponía de la muerte de su esposa, ocurrida en 1993, y al año siguiente sucedió la de su hermano Juan Bustos.

“Se me juntaron muchas cosas. Estábamos celebrando los 40 años de la Sonora, teníamos bastante trabajo y no pude más, me retiré por medio año. Luego pasó mucho tiempo y no vi a los muchachos hasta ahora”.

Pepe Bustos no volvió a contraer nupcias luego del fallecimiento de su esposa. Hoy tiene 16 nietos y seis bisnietos. “Quiero seguir viviendo, le voy a ganar al cáncer”, concluyó.

Ntx