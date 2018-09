Cantautor Fernando Delgadillo lanzará disco inédito en 2019

México .- A cinco años del lanzamiento de “Tiempo ventanas”, disco con temas inéditos, el cantautor mexicano Fernando Delgadillo prepara las canciones que integrarán su próximo álbum de estudio, el número 16.

En charla con Notimex, el creador del concepto “canción informal” sostuvo que como en sus anteriores composiciones se vale de asuntos vivenciales, del amor y del humor, y aunque ya lo tiene un poco avanzado, aún le hacen faltan algunos cortes.

Aseguró tiene varias canciones empezadas, pero no ha podido llegar a su término. “Es un logro difícil y cuesta trabajo tener la claridad y la sabiduría para las decisiones de las temáticas que uno está pretendiendo realizar”, anotó.

“Es interesantísimo hablar de los temas que nos ocupan, de la sucesión, las especulaciones, la violencia, pero a mí me gusta hablar también de las cosas que me voy encontrando, pero no consigo terminar todas. La conclusión es que me hace falta tiempo”, expuso el trovador, quien aseguró tener más de 200 canciones inconclusas.

Previo al lanzamiento de este material, Delgadillo publicará este 2018 un disco con Enrique Quezadas, el cual incluirá composiciones que han creado de manera conjunta.

Respecto al género que hace, dijo que “dentro de la canción informal no formalizamos con el género. Pero mi escuela es la trova, la forma clásica de la canción, esa manera de concebir a través de música e influenciada por el barroco”.

Sin embargo, manifestó que se encuentra transformando la búsqueda y que ésta tiene que ver con los tiempos que corren y las influencias que va asimilando.

Por otro lado y como parte de la promoción de su próxima presentación en el Auditorio Nacional, el cantautor -con más de tres décadas de trayectoria- firmará este martes autógrafos junto con Filippa Giordano y Guadalupe Pineda.

“Todo es personal” es el título de la presentación que harán Armando Manzanero, Filippa Giordano, Guadalupe Pineda y Tania Libertad el 19 de septiembre próximo en el “Coloso de Reforma”, donde Delgadillo será el invitado especial.

Ntx