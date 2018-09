Micca Mont estrenará su segundo sencillo “El camino”

México .- La cantante mexicana Micca Mont estrenará el próximo viernes 7 de septiembre su sencillo “El camino”, que habla sobre la claridad y los paso que damos en la vida.

La canción es el segundo adelanto de su EP “JUN, producido por el músico Dan Solo, miembro de la banda Technicolor Fabrics y surgió para “rencontrarme con mi claridad, después de esa reconciliación, cada paso tiene un sentido y un rumbo claro, navego con mi intuición y me quedo donde mi ser está en paz”, aseguró la intérprete.

“Soy por naturaleza muy curiosa, me encanta sentir cosas diferentes y esto me ha llevado a recorrer caminos muy variados, esta canción la hice en el momento donde tomé una pausa en mi caminar y me di cuenta que no quería seguir el mismo rumbo, pero tampoco tenía claro hacia dónde ir, por dónde empezar”, añadió en un comunicado.

Micca Mont se presentará este miércoles en Departamento Studio Bar, ubicado en la colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, donde deleitará a los asistentes con su nuevo sencillo antes de su estreno.

Ntx