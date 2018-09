¿Noroña un payaso de la política?

Raúl Flores Martínez.

Hablar de política es meterse en problemas con los más allegados, incluso con los propios familiares que pueden dejar de hablarle a quienes no comulgan con sus ideologías partidarias. ¡Qué decir en los propios partidos políticos que a golpes y sombrerazos tratan de imponerse a como dé lugar!

Esto lo escribo al ver el show que hizo nuevamente el diputado federal Gerardo Fernández Noroña a la entrada de Palacio Nacional. El gritarle al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres, “lacayos de Peña Nieto”. Un drama que, por creer que es un acto público y por tener fuero, puede entrar a donde se le pegue la gana.

Bien dice el dicho que “Cuando la perra es brava, hasta a los de la casa muerde”. Vaya con este político polémico que, en los últimos meses, su principal plus es el escándalo. Es proclamarse comunista, de izquierda y viviendo dentro del capitalismo con lujos.

Ante esto pregunto: ¿Qué perfil debe tener un legislador que represente a la sociedad, que sea el intermediario entre el gobierno y la sociedad? ¿Acaso es necesario tener un payaso en la política? ¿Cuántos dolores de cabeza nos dará este vividor de la política?

Espero que este tipo de show los haga en la próxima administración. Me gustaría ver cómo Gerardo Noroña interpelará a Andrés Manuel López Obrador cuando dé su informe de gobierno, en verdad espero verlo, de lo contrario, será como siempre un payaso convenenciero de la política.

No es de sorprenderse que, en toda su vida de legislador dentro del PT o PRD, no haya tenido un papel importante y de trascendencia en su trabajo legislativo, no hay una ley que haya creado o impulsado para beneficio de la sociedad, aún así las cuotas clientelares lo siguen poniendo como representante popular.

Hoy en día la polarización en la sociedad está en las pieles más sensibles que no toleran un comentario contra cualquiera de los ganadores de la contienda electoral, mucho menos contra quienes se atrevan a contradecir al Presidente electo que, nos guste o no, ya es el Presidente que llevará las riendas del país por seis años.

Estamos en un punto de quiebre, un punto donde el hartazgo llevó a miles de personas a votar por determinado candidato a la Presidencia del país, por enojo, frustración o castigo, pero se votó, así es la democracia. Ahora todos deberíamos ser tolerantes. Sin embargo, la sociedad sigue cada vez más sumida en las confrontaciones, más en las redes sociales y con políticos como Lady Noroña, la confrontación seguirá.