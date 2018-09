Cantante Carlos Rivera declara una “Guerra” de amor a su madre

México .- Con una propuesta musical que refleja su sentir y sus retos, Carlos Rivera presentó su álbum “Guerra”, que dedicó a la mujer que lo ha inspirado y lo ha hecho creer en él mismo: su madre.

Aunque siempre se ha catalogado como un hombre soñador y con retos, Rivera aseguró que esta producción refleja mucho de él, por lo que era imprescindible dedicárselo a su mamá. “Es un homenaje a esa mujer que tanto amo y aunque nuestra historia con la música no es la tradicional, ella me enseñó a ser perseverante y luchar por lo que quiero”.

“Ella pensó que esto de la música se me pasaría, pero creo que lo que no quería era que sufriera si mi sueño no se cumplía”, apuntó el también actor, quien en conferencia de prensa destapó su corazón y no sólo habló del homenaje a su madre, sino también de la producción.

Aseguró que el disco contiene letras con mucho sentido y con alma, las cuales podrán quedarse en el corazón, pues su objetivo no es ser un artista del momento, sino quedarse para siempre en el corazón.

“Mi público no es de modas y mis canciones creo que van más allá de sólo ser éxitos, tienen algo que decir y eso es lo que a mí me ha importado siempre, por ello mis temas están hechos con el corazón”, explicó el intérprete.

Y aunque la frase está muy trillada, insistió en que él hace música con el corazón y hasta cierto punto aspiracional, “yo creo que los sueños se cumplen y experimenté esa parte, porque antes de llegar a este momento toqué muchas puertas.

Al preguntarle si se considera un símbolo de su natal Tlaxcala, compartió que no lo sabe; sin embargo, mencionó que desde su trinchera y con los elementos que tiene tratará siempre de que se conozca más de esta entidad en la que nació.

Rivera además dio paso a lo que vendrá en sus próximos conciertos en el Auditorio Nacional, donde aseguró, dará varias sorpresas. “Será un espectáculo muy teatral aprovechando mi paso por los escenarios”.

La serie de conciertos en los que presentará su reciente disco “Guerra”, serán 27, 28 y 29 de septiembre en el “Coloso de Reforma”.

En torno a su participación en “La voz… México”, sólo dijo estar muy feliz. Respecto a su encuentro con Vicente Fernández, subrayó que fue una visita al rancho del intérprete para saludarlo.

Ntx