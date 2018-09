¡Escándalo dentro de la PF!

Raúl Flores Martínez.

Un gran escándalo se desatará dentro de la Comisión Nacional de Seguridad con las insvestigaciones que se llevan acabo contra varios mandos de la Policía Federal, acusados de diversos delitos que van desde enriquecimiento ilícito, protección a líderes del crimen organizado, violación, abuso de poder y extorsión, entre otros.

Diversas denuncias han sido entregadas al próximo Secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, quien a través de los equipos de transición solicitó al secretario de Gobernación, Alfonso Naverrete Prida, que se realice una investigación exhaustiva contra distintos mandos con la finalidad de dejar una Policía Federal limpia.

Investigaciones que ni el propio Comisario General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, está enterado hasta el momento.

De acuerdo con la Información Filtrada, las investigaciones corren a cargo del Cisen, quienes son los encargados de dar las pruebas en contra de algunos funcionarios entre los que destacan la titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Policía Federal, Marisol Ponce Juárez, el Comisario Luis Flores Fierros, la titular del área jurídica de la División de Fuerzas Federales, Jacqueline Becerra, entre otros más.

Los funcionarios federales tienen diversas denuncias de sus subalternos que incluyen fotografías, grabaciones que incluyen amenazas, extorsiones y protección de sus mandos superiores para cometer algunas arbitrariedades y delitos.

La promesa hecha por el titular de la Segob es entregar, antes del 15 de septiembre, la información completa desde perfiles, fichas, antecedentes y denuncias en contra de los funcionarios al equipo de transición; además de fincarles los delitos correspondientes.

Por si esto no bastará, dentro de la Policía Federal se está gestando un paro de labores por falta de pago a sus elementos.

Aquí parte del mensaje que se distribuye dentro de la Policía Federal:

“A partir de la media noche del día 5 de septiembre se hará un paro laboral exigiendo nuestro pago de operatividad, el pago de viáticos de compañeros que han pagado hospedaje transporte y alimentación de su propio sueldo, así como el pago de operatividad de *FUERZAS FEDERALES * *GENDARMERIA*, que son los que no perciben viáticos y siempre están desplegados en las peores condiciones en cuanto hospedaje y alimentación y con horarios realmente explotados, por eso se les pide de la manera más atenta a los encargados y comandantes ¡Que no prohíban ni se metan, para que se haga el paro sabemos que tal vez esté en juego su PF o cargo pero nosotros la escala básica no ganamos lo mismo que ustedes”.

Gran escándalo se espera dentro de la Policía Federal que tendrá una purga masiva con detenciones antes de que termine el sexenio, sólo hay que esperar.