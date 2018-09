Grupo Mocedades ofrecerá festejo patrio en el Auditorio Nacional

México .- La agrupación española Mocedades presentará su disco “Por a México” en un concierto muy mexicano en el que contará con Mariachi y la Orquesta Sinfónica del Estado de México, además de invitados especiales.

En conferencia de prensa en el Auditorio Nacional, recinto en donde se presentará el próximo 18 de septiembre, el grupo con más de 48 años de trayectoria musical, adelantó que se tratará de una gran reunión entre amigos.

“Estamos felices de estar aquí porque es la primera vez que Mocedades se va a presentar en el Auditorio Nacional, y para nosotros es una responsabilidad enorme, y sobre todo es un altísimo honor venir a uno de los espacios más importantes en América Latina”, aseguró José Miguel González.

Recordaron que su disco cuenta con grandes colaboraciones como la de Napoleón, Armando Manzanero, Aída Cuevas y algunos de ellos estarán acompañándolos en el concierto; incluso destacaron que el grupo Bronco tiene interés en participar.

“Es una fecha muy importante para todos los mexicanos, y es México y es septiembre y es alegría y es fiesta, y hay mariachi y vendrá Mocedades para humildemente cantarles lo que pueda, el repertorio de siempre y canciones mexicanas”, señalaron tras dejar ver que portarán trajes típicos del país.

Señalaron que el fin de semana partirán a Chicago y luego se presentarán en Puerto Rico, donde tiene más de 40 años que no se presentan, luego regresarán a México para el Auditorio y hacer una fecha en el Auditorio Banamex, de Monterrey.

“Después nos vamos de gira con el maestro Armando Manzanero por toda América. Es algo que nos tiene verdaderamente expectantes, porque es un gran amigo, pero sobre todo es un gran y admirado maestro, y vamos a recorrer 10 países con él en octubre”, detallaron.

Contaron que dicha gira que iniciará el 2 de octubre, surgió de una serie de encuentros, aunado a que Manzanero participó en su disco con el tema “Todavía”; también en España han colaborado y a él le ha gustado la formación actual e incluso les dijo: “Cuando en la luna haya música, sonara ‘Eres tú de Mocedades’”.

Compartieron con Juan Gabriel tienen una relación frustrada, ya que estaban en contacto con él y les estaba aconsejando sobre su disco, e incluso iban a grabar el tema “Abrázame fuerte”, pero tristemente meses después falleció, lo cual lo dejó marcado; sin embargo, aseguraron que después grabarán sus temas.

“El pasado es muy importante, pero normalmente es el presente el que me interesa y me va diciendo si estamos en buen camino o no, hay veces que ha habido cambios de gente, porque algunos se han muerto, así de duro, otros han decidido hacer otras cosas, yo me siento muy hacia el futuro”, contó Izaskun Uranga.

El grupo agregó que México casi forma parte de su casa y consideran a los mexicanos como hermanos; por ello hicieron está incursión en la música mexicana, la cual les gusta y respetan, y han tratado de llevar las canciones de Juan Carlos Calderón al mariachi, y la música mexicana a la polifonía de Mocedades.

