Oprobioso proceder del Senado avala licencia de Manuel Velasco

México.- El Senado de la República aprobó por 82 votos a favor, 31 en contra y cuatro abstenciones, la licencia de Manuel Velasco Coello (PVEM) para separarse por tiempo indefinido de su escaño, pese a que horas antes esa misma licencia se había negado por mayoría.

Durante la primera sesión ordinaria de la LXIV Legislatura, efectuada ayer, los senadores entraron en una intensa polémica, luego de que aproximadamente a las 15:30 horas, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, informó que la Junta de Coordinación Política solicitaba introducir el tema.

Aunque la licencia de Velasco Coello fue negada alrededor de las 11:40 horas, esta vez el tema volvió a incorporarse por votación mayoritaria de los legisladores, aunque inmediatamente después, se levantó una amplia polémica.

Al respecto, el senador Gustavo Madero, del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que se sentaría un mal precedente, al votar dos veces, en la misma sesión y en sentido contradictorio, el mismo asunto, es decir, en este caso la licencia de Velasco.

Por ello, sugirió que el tema se bajara del orden del día y fuera incluido en la sesión correspondiente al jueves 6 de septiembre, propuesta que apoyó el senador Víctor Castro, de Morena.

Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de ese partido, subió a tribuna para defender, primero, el derecho de Manuel Velasco a solicitar licencia, aunque dejó claro que en el fondo se trata de un asunto político, por los cambios constitucionales en Chiapas.

Además, dijo, “no somos un tribunal de conciencia”, sino que simplemente se trata de votar una licencia y, si hubo errores en la legislación local de Chiapas, serían los legisladores de esa entidad, con sus propios mecanismos, quienes estarían por corregirlos.

Más aún, advirtió que en su bancada no hay línea y, por lo tanto, los senadores votarían en conciencia y adelantó que reintroducir el tema fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y por lo tanto no hay de qué sorprenderse.

El argumento levantó polémica y los panistas Gustavo Madero y Damián Zepeda respondieron que no podría aceptarse dicho acuerdo, a pesar de reconocer que dentro de la Jucopo se había aceptado reintroducir la licencia y abstenerse.

Sobre ese tema, Damián Zepeda, exdirigente del PAN y ahora coordinador del grupo parlamentario, explicó que cuando se tomó la decisión en la Junta, ellos desconocían la votación que se presentó previamente, pero ahora, votarían en contra.

Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, solicitó a la asamblea la aprobación esta vez de la licencia de Velasco Coello, pese a la votación negativa anterior.

Ello, bajo los argumentos de evitar el precedente de que en el futuro la mayoría pueda negar la licencia a algún legislador que pueda ser electoralmente competitivo; y segundo, que se debe tomar en cuenta la situación especial de Chiapas.

Varios legisladores de Morena pidieron la agilización del trámite y dejar de discutir, para pasar inmediatamente a la votación.

Excepción de ellos fue el senador Víctor Castro, quien adelantó que votaría en contra, no sin antes criticar duramente al senador Velasco, a quien acusó de cambiar a modo la Constitución de Chiapas, empobrecer y reprimir al pueblo.

Aunque el debate no se desarrolló bajo las reglas normales (incluso no se midió el tiempo de las intervenciones) en una segunda ronda, el panista Gustavo Madero insistió en que esto era una simulación y llamó a sus colegas a no prestarse a algo así.

Con honestidad, dijo, “no podemos votar lo mismo dos veces en la misma sesión en sentido contradictorio. Yo no me atrevo a engañarme a mí mismo”.

Finalmente y luego de varias dudas sobre la forma de votar, se votó vía tablero electrónico, de lo cual resultaron 82 votos a favor, 31 en contra y cuatro abstenciones, por lo que Manuel Velasco, podrá regresar al gobierno de Chiapas.

