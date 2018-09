Nueva mega-marcha universitaria que de nada servirá

Carlos Arturo Baños Lemoine.

Convergieron hacia la explanada de Rectoría y sus campos adyacentes: eran indignadas y vociferantes masas de estudiantes, con toda la razón para estar molestas. ¿El centro de esta molestia? La inseguridad que prevalece en todos los campus e instalaciones de la “Máxima Casa de Estudios”… ¡pero muy “mínima” en cuanto corresponde a su deber de proporcionarles seguridad elemental a todos sus miembros y paisanos concurrentes!

El hecho desencadenante de la magna movilización fue el enfrentamiento entre “estudiantes” que hubo el pasado lunes 03 de septiembre, justo en la plancha de la Rectoría, justo a pleno rayo del sol, justo a la vista del Rector, con saldo de varios heridos, algunos de gravedad y hospitalizados.

Sí, allí se dio el enfrentamiento, justo frente a Rectoría, cuando la luz del día lo ilumina todo… ¡y nadie pudo parar ese enfrentamiento y nadie pudo coger en flagrancia a los agresores! Esto porque el cuerpo de seguridad de la UNAM es un ente inútil y porque una mal entendida autonomía dificultad el acceso de la fuerza pública.

Se trata de un capítulo más de la larga lista de lamentables incidentes, de entre los cuales destacan: la muerte de Lesvy Berlín Osorio (mayo 2017), la agresión al periodista Humberto Padgett (agosto 2017), la balacera de narcomenudistas donde dos de ellos murieron (febrero de 2018) y el intento de asalto a una profesora de la FES Acatlán (febrero 2018).

Frente a todo esto, y más, el ineficaz Rector Enrique Graue salió muy sabroso a decir que la UNAM no se iba a “militarizar”, no obstante que la violencia en esta universidad había llegado a “límites inaceptables” (25 febrero 2018). A la letra dijo, en aquella ocasión, que “la vigilancia armada nunca fue, ni será, una opción a ser considerada”.

Por supuesto que, desde entonces, en este mismo espacio criticamos la postura irreal y torpe del “rectorcito” de la UNAM. ¿Un cuerpo de seguridad “desarmado”? ¿Un cuerpo para repeler al crimen sin “medios idóneos de defensa”?

¡Pero qué mega-tontería por parte de quien se supone dirige una las instituciones más prestigiadas para el desarrollo de la inteligencia!

Allí, cerquita de la Rectoría, está la Facultad de Derecho de la UNAM. Ojalá que el “rectorcito” se dé una vueltecita para que le expliquen en qué carajos consiste el “uso legítimo de la fuerza” en el Estado Moderno.

Hoy, tras la riña del lunes 03 de septiembre y la mega protesta del miércoles 05, seguimos pensando que el Rector sigue sin avenirse al peso de la realidad y sigue tratando de apagar incendios a soplidos.

¿Impactante la marcha de ayer? No, a mí nunca me han impactado las masas: por muy movilizadas que estén, las masas no dejan de ser masas. La calentura universitaria dura poco y no suele tener saldos positivos. Sobran los ejemplos.

Varias marchas se han hecho con anterioridad y de nada han servido, como no sea para sacar momentáneamente el encabronamiento colectivo, con altas dosis del exhibicionismo propio de las “buenas conciencias”. Ni más, ni menos.

El “rectorcito” saldrá con sus comunicados y compromisos anodinos, y las autoridades policíacas y judiciales procesarán a uno que otro facineroso, pero estructuralmente las cosas seguirán igual.

De mí se acuerdan.

¡Ah, por cierto!… de nada servirá que expulsen a los gandallas, porque ellos podrán seguir entrando en las instalaciones de la UNAM como cualquier hijo de vecino, a seguir jodiendo a quien quieran.