“A mí sólo me jalaba las orejas mi abuelita…”.

Francisco Garfias.

Fue una reconciliación para la foto. Rueda de prensa y todo. Ayer, Porfirio versus Noroña. Hoy, Gerardo del brazo de Muñoz Ledo.

Ambos se disculparon de los mutuos agravios que se hicieron en la sesión del martes pasado en la Cámara de Diputados. Apariencia de unidad obliga.

El martes, Noroña calificó a Porfirio de “cobarde” por no darle la palabra fuera de turno en la sesión de inicio de la actual Legislatura.

Muñoz Ledo le reviró con calificativos de “golpeador” desde el micrófono de la presidencia de la mesa directiva en San Lázaro. No le dio la palabra para no romper “el orden de esta Cámara”·

La escena quedó grabada. Se repitió una y otra vez en redes sociales, en las pantallas de televisión. Las palabras que se dirigieron se escucharon en todos los noticieros de radio.

Pleito fratricida. Obradorista vs. obradorista no se ve bien. Menos en el inicio de la Cuarta Transformación.

La estridencia abona al desencanto ya provocado entre votantes de la Coalición Juntos Haremos Historia por la licencia otorgada en la Cámara alta al gobernador-senador-gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Pero también por el “acuerdo barato” por el cual el PVEM le cedió a Morena cinco diputados a cambio, dice el coordinador de la bancada verde, Arturo Escobar, de que empuje la agenda de los Verdes para “ayudar a los niños con cáncer”.

¿Sólo eso? Mmmmmm…

Ese acuerdo le permite a Morena encabezar la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno en San Lázaro, los próximos tres años.

Ni el PRI se atrevió a piratearse diputados del mismo para tener una mayoría absoluta en la legislatura pasada. Pudo hacerlo con sus entonces aliados del PVEM en la legislatura pasada.

* * *

La cosa no podía quedar así. AMLO llamó al orden a sus legisladores.

En un tuit reveló que se reunió con ellos y les pidió resistir las tentaciones del poder. Aprovechó para recordarles los mandamientos del Movimiento: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo de México.

Le faltó por mencionar uno: no faltarse al respeto.

* * *

“¿Les jaló las orejas el presidente electo?”, preguntó un reportero en la rueda de prensa, celebrada en San Lázaro, a la pareja Porfirio-Noroña.

“A mi sólo me jalaba las orejas mi abuelita”, reviró, mordaz, Porfirio.

Ya más serio añadió: “No regañó, habló en serio, de que tenemos que dar ya la imagen de que somos poder y no somos oposición”.

Noroña lamentó que el estridente intercambio verbal con Muñoz Ledo se haya dado con esa estridencia. Fue él quien sugirió hacer la rueda de prensa.

“La libertad espanta, porque tiene sus formas y tiene sus manifestaciones y, a veces, tienen mucha fuerza esas manifestaciones, pues así va a ser, de repente en algún debate puede haber algún intercambio duro. A nadie debe sorprender”, dijo.

Terminada la puesta en escena, con Ana Guevara como testigo, los dos regresaron juntos al salón de sesiones.

* * *

Fernando Belaunzarán sabe de movilizaciones estudiantiles y de financiamiento de porros. Participó activamente en causas políticas y culturales estudiantiles durante su paso por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Fue, además, dirigente de la llamada “Corriente Histórica” del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), y Consejero Universitario entre 1993 y 1995.

Lo buscamos para que nos diera su punto de vista sobre lo ocurrido en esta semana en la UNAM. Las agresiones a estudiantes por porros seguramente pagados, al término de una manifestación pacífica.

Nos dijo:

“Ocurrió lo nunca visto: una batalla campal desatada por los porros en plena explanada. Alguien quiere llamar la atención, crear un desmadre en la Universidad, calentar a los estudiantes de cara al 50 aniversario del Movimiento Estudiantil.

“Las demandas de los ceceacheros agredidos son menores. Pudieron hacerlas en sus planteles. Pero las llevaron a CU y hasta allí llegaron los porros”.

¿Quién y por qué? Preguntamos.

“Lo increíble es que a estas alturas no lo sepan. Tienen las placas de un autobús repleto de porros que atravesó la Ciudad. Ya deberían saber quien lo pagó. Ya identificaron y expulsaron a 18 porros. ¿No les han preguntado quién los movilizó? ¿Quién les pagó?

“Le voy a dar un Consejo a Enrique Graue (el rector): que transparente lo que sepa lo más rápido posible…”, remató el ex ceuista,

El consejo de Fernando tiene fondo. Los estudiantes son pasto seco para los provocadores que buscan desestabilizar. Ya hubo un flamazo. El incendio amenaza. Hay que actuar rápido.

Por lo pronto, el Rector ya suspendió al coordinador operativo de vigilancia de la UNAM, Jesús Teófilo Licona, por la violencia frente a rectoría el pasado 3 de septiembre.

¿Dónde estaban los vigilantes durante la agresión?

* * *

El senador Ernesto Ruffo, ex gobernador de Baja California, formalizará esta mañana su precandidatura a la presidencia nacional del PAN. Va contra Marko Cortés, del Grupo de Anaya, y Héctor Larios, ex senador apoyado por una mayoría de gobernadores azules, más los que se acumulen.

* * *

Uno que anda festejando es el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Motivo? La revista Alcaldes de México le otorgó el premio “Las Mejores Prácticas de Gobierno Locales”, en la categoría de planeación.

Muy orondo comentó el reconocimiento que le hizo la revista:

“La gestión va de la mano con una buena planeación para poder detonar sectores como el turismo, campo e infraestructura. Campeche ha demostrado que, trabajando en equipo, se pueden dar más y mejores resultados.

“Ejemplo de ello es que es el Estado con menor incidencia delictiva”, presumió.

FIN.