Velasco no entendió el mensaje de los chiapanecos

Héctor Moctezuma de León.

Tal vez Manuel Velasco Coello no entendió el mensaje de los chiapanecos que le dijeron regresa, pero lo que te llevaste de las arcas del Estado, no que regresara a ocupar la silla principal en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez.

Este “Güerito” es un tránsfuga. Me tocó verlo como perrito faldero detrás de Enrique Peña Nieto cuando el de las “cosas buenas” era gobernador del Estado de México. Como senador verde Velasco se aparecía en todos los informes y otros actos del entonces mandatario estatal mexiquense a quien le debe la gubernatura chiapaneca.

Ahora como cínico de cinco estrellas también cumple el papel de perrito faldero de Andrés Manuel López Obrador, con lo que aspira a convertirse en el nuevo cacique chiapaneco. Hace lo que quiere, senador con licencia y gobernador con licencia y, gobernador interino de él mismo, todo gracias a su concepción de la política como un botín, de otra manera no se puede explicar esa ambición por los cargos públicos.

¿Qué le debe este señor a López Obrador para que la Cámara de Senadores le haya otorgado la licencia, en uno de los primeros actos en donde la bancada de Morena encabezada por Ricardo Monreal enseñó el cobre, sí la imposición con línea como nos tenían acostumbrados los priistas?

Eso no es lo que los mexicanos esperan de la Cuarta Transformación que ofreció un cambio real en el sistema político mexicano pero que a las primeras acciones decepcionó a quienes creyeron en ese cambio. Terrible será la frustración de los electores, pero más grave será que al final de la historia nos demos cuenta que fue más de lo mismo, ojalá que no. Pero como se ven las cosas, motivos hay de sobra para preocuparse.

****

Circula en las redes sociales una nota en la que se asegura que el domingo pasado hubo una ceremonia en la catedral de San Cristóbal de las Casas en donde se realizó el bautizo de la nieta de Ricardo Monreal y los padrinos fueron nada más ni nada menos que Manuel Velasco Coello y su esposa, ¿qué tan cierto será?…Cómo está eso de que el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, Raymundo Collins realiza sus traslados en la capital en un helicóptero de su propiedad, ¿de dónde?…Después de que ignoró los llamados al diálogo que le hicieron los estudiantes del CCH Azcapotzalco, ahora el rector de la UNAM Enrique Graue quiere evadir la responsabilidad en un conflicto que crece y que podría orillarlo a la renuncia, como sucedió con el rector Ignacio Chávez en 1966, aunque esta vez el movimiento estudiantil no quedaría ahí. En los próximos días habrá movilizaciones que merecerán la atención al más alto nivel político y no será la de Los Pinos en donde ya están de vacaciones. No lo descarten…Tiene razón Andrés Manuel López Obrador cuando plantea la desaparición del Cisen, porque sirve para lo que se le unta al queso. Pero se debe sustituir por un centro de inteligencia indispensable para la seguridad nacional…Crisis en el Estado de Hidalgo, está en juego la cabeza del gobernador Omar Fayad Meneses, a quien se le cayeron sus padrinos, uno se fue del país con su verdad histórica y el otro es un minicoordinador en la Cámara de Senadores.

@HctorMocetzuma1