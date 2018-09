Víctor Bojórquez asegura que Diablos va por revancha en béisbol mexicano

México. El mánager Víctor Bojórquez aseguró que su equipo Diablos Rojos del México está listo para buscar revancha en esta segunda temporada 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), en pos del gallardete.

Los “escarlatas” cerraron este domingo su preparación rumbo al playoff que sostendrán contra Pericos de Puebla, a partir de este lunes 10 en el estadio Fray Nano, en una serie que será a ganar cuatro de siete posibles juegos.

Bojórquez agregó que la “pandilla roja” se encuentra al tope de su capacidad física y mental para afrontar de la mejor forma posible esta nueva postemporada del beisbol de verano.

“Los muchachos cerraron fuerte y estos días hicimos algunos ajustes. Tenemos una espina clavada de la primera temporada y ahora vamos por la revancha, paso a paso, el equipo está sano y listo para recibir a Puebla”, señaló el timonel.

Los cuatro lanzadores para este playoff serán Luis Alonso Mendoza (1-3, 3.95), el dominicano Frankie de la Cruz (4-3, 7.07), el campeón de juegos ganados en la temporada regular, Patrick Johnson (7-2, 3.86), y Carlos Antonio de León (6-2, 3.00).

Para el dominicano Yeison Asencio, quien fue el mejor bateador de los “pingos”, con un porcentaje de .386, que le sirvió para ser el tercer mejor cañonero del circuito, Diablos Rojos está para lograr cosas grandes en esta segunda temporada veraniega.

“Desde que estoy aquí me he sentido como en familia, nadie se siente más que otro y todos somos iguales. Eso es importante, nunca me había tocado vivir algo así. El club pasa por buen momento y está listos para los playoffs. Diablos peleará fuerte, la afición así lo verá, vamos con todo por la corona”, dijo.

Los pitchers abridores de Pericos de Puebla para esta serie ante los “demonios” capitalinos serían Wirkin Estévez (2-1, 3.74), Daniel Flores (4-2, 3.24), Romario Gil (4-0, 2.47), Enrique Oquendo (3-2, 4.68), Josh Outman (1-2, 4.50) y José Piña (2-4, 6.90).

NTX