Denuncian que diputado acusado por Maduro permanece incomunicado

Caracas, Venezuela.- El diputado opositor venezolano Stalin González denunció hoy que su colega Juan Requesens lleva 34 días preso e incomunicado, luego de ser acusado por el presidente Nicolás Maduro de participar en el supuesto atentado con drones cargados de explosivos del 4 de agosto.

“Estamos intentando, una vez más, que los abogados tengan acceso a él. Son 34 días los que cumple el diputado incomunicado, no ha hablado ni con sus familiares ni con sus representantes legales”, dijo.

En una rueda de prensa a las puertas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde está encarcelado Requesens, González dijo que al ser detenido a Requesens se le violó la inmunidad parlamentaria, fue detenido sin una orden judicial, su casa fue allanada por la policía y estuvo desaparecido por horas.

“Ahora se le suma que los abogados no pueden preparar la defensa”, señaló sobre Requesens, quien fue imputado por varios cargos, incluyendo traición a la patria e intento de homicidio contra Maduro.

Refirió que sus familiares tampoco han podido verlo, por lo que la defensa presentó un recurso legal que aún no ha sido respondido por la justicia.

“La defensa introdujo un recurso de amparo al cual no se le ha dado respuesta. Los abogados están en Fiscalía pidiendo que se les dé acceso al expediente. Queremos dejar plasmado que se le está violando el derecho a la defensa. Estamos a pocos días de que se reinicie el juicio y el diputado no ha podido hablar con su abogado”, señaló.

Consideró que los abogados tampoco han podido reunirse con el fiscal general Tarek William Saab ni con la jueza a cargo del caso.

“Son cosas que pasan dentro de la maraña que ha sido el caso, ahora se le suma la información de que la jueza no está en el país. No tenemos esa información, ha corrido en redes sociales; lo que sabemos es que no hay despacho en el tribunal, que la defensa no ha podido reunirse con la jueza”, recalcó.

González señaló que la principal exigencia es que los abogados de Requesens puedan verlo, constatar su estado físico y preparar su defensa.

“¿Cómo uno va a un juicio sin tener preparada su defensa? ¿Cómo una persona está incomunicada en pleno siglo XXI, donde la ratificación de los derechos humanos existe? El Gobierno cree que estamos en la prehistoria, la comunidad internacional existe y se entera por medios rápidamente de lo que ocurre aquí. Estos días serán claves para que haya justicia y se restablezca orden constitucional”, indicó.

Junto con Requesens fue imputado el exlíder de la Asamblea Nacional (Congreso), Julio Borges, a quien Maduro acusó de ser el autor intelectual del supuesto atentado.

Borges, quien está en Colombia, fue acusado por Maduro por el supuesto atentado con drones cargados de explosivos, el cual ocurrió el 4 de agosto en una exhibición militar.

Luego de su detención, Requesens fue grabado en ropa interior que parecía manchada con excrementos. La familia dijo que parecía haber sido drogado y posteriormente el diputado les comunicó que no recordaba haber declarado.

Maduro presentó una grabación de Requesens en la cual el diputado admitía que gestionó un pedido de Borges para conseguir pasar a uno de acusados materiales del ataque a Colombia, a través de la frontera.

NTX