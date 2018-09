Mon Laferte le baila a Diego Luna en videoclip del sencillo “El beso”

México .- Con ritmos más caribeños, la cantante y compositora Mon Laferte le baila y besa a Diego Luna en su nuevo video “El beso”, primer sencillo, de su nueva producción discográfica.

En entrevista con Notimex, la intérprete comentó que el actor mexicano aceptó la propuesta inmediatamente, porque es un gran admirador de su música, “no me dio mucho nervio besarlo, porque es un beso demasiado pequeño, me daba mucho más nervio bailarle”, dijo.

La idea nació porque la cantautora necesitaba un protagonista y para ello pensó en el actor mexicano. “Yo soy fan de Diego Luna, lo admiro, respeto, es un increíble artista, además es como un embajador de México en el mundo y le mandé un mensaje para pregunatarle si quería y me dijo que sí”.

Asimismo, la cantante chilena dijo que se divirtió mucho grabando el video con Diego Luna, “fue muy divertido bailarle arriba de una mesa, nos reímos un montón y también fue muy divertido trabajar con los bailarines y los actores”.

En esta nueva producción tendrá ritmos más bailables, pues la cantautora compartió que le hubiera gustado ser bailarina, “mi idea general del disco era bailar, quiero hacer música para bailar y en esa búsqueda estuve yendo a unos sitios para bailar, y hasta me lleve a muchos amigos”.

También durante la grabación del disco, Mon Laferte improvisó, ensayó y experimentó el baile, lo cual le dejó nuevas enseñanzas. “Aprendí más de mí, como que conocí más mi cuerpo, me quité prejuicios y me divertí, me encanta bailar y mover las caderas un poco”, declaró.

Por otra parte, la cantautora aún no sabe si incluirá bailes en su próxima gira, y aún sigue en el proceso creativo del espectáculo, a lo cual refirió: “bailar y cantar al mismo tiempo son palabras mayores, por lo regular los artistas que bailan en sus ‘shows’ no cantan en vivo todo, porque es muy difícil”, pero de lo que sí está segura es de que abrirá su gira en México.

El próximo disco, del cual aún no revela su nombre, se grabó todo en una sola toma y en vivo, en los estudios Capitol, en Los Ángeles, Estados Unidos, con una orquesta completa, “en una tarde el disco ya estaba terminado, a la vieja escuela, sin edición, sin nada”, dijo la cantante.

Para este material, Mon Laferte ha compuesto todos los temas, los cuales relatan experiencias que ha vivido, además, contará una historia, todas las canciones estarán unidas, “ahorita escucharemos ‘El beso’, luego otro sencillo, pero las tienes que ir uniendo, esa es la idea”, explicó a Notimex.

Asimismo, expresó que uno de sus temas favoritos es “Mi buen amor”, que canta con Enrique Bunbury, además le gusta mucho pintar, las manualidades y cocinar, “alguna vez pensé en exponer mis pinturas, pero me da pena, además las tendría que pedir , porque las voy regalando”, dijo.

También dentro de sus proyectos le gustaría dirigir alguna producción cinematográfica, además de actuar en teatro, “me gustaría mucho actuar en el teatro porque tiene una cosa mágica y si fuera una telenovela, me gustaría ser la mala, con un parche en el ojo”, mencionó.

