Héctor Moctezuma de León.

Ingenuos quienes piensan que el conflicto de la UNAM no está ligado a otros acontecimientos que buscan la desestabilización del país, o como dicen en el norte le quieren hacer chillar a la víbora al nuevo gobierno que entra en funciones a partir del primero de diciembre.

Indicios hay de que en los próximos días se podría observar un ambiente de confrontación entre los grupos agresivos y los estudiantes que demandan fin a la violencia y una creciente demanda de que renuncie el rector Enrique Graue, con todo y que se le identifica con los morenos que estarán en el poder los próximos seis años.

Los estudiantes de la UNAM recibieron de inmediato el apoyo de alumnos de otras instituciones de educación superior como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana y algunas universidades de provincia, que se declaran listos para entrar en acción en el momento que se requiera, incluso participaron en la larga asamblea del viernes 7.

No puede desligarse lo acontecido el lunes 3 frente a la Torre de Rectoría con otros acontecimientos, como el que se registró este fin de semana en Ixtapaluca, Estado de México, en donde policías municipales golpearon a estudiantes preparatorianos que salían de clases de la Preparatoria Gabino Barrera, por el sólo hecho de que se negaron a que les revisaran sus mochilas.

La reacción en la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM una universidad históricamente tranquila, no se hizo esperar y ayer estudiantes de esa casa de estudios marcharon rumbo a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia.

Una cosa queda clara, una reunión entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el rector Graue no será suficiente para calmar los ánimos en el medio estudiantil que ha sufrido otro tipo de violencia como los feminicidios, el de CU y el del CCH Oriente, que no han sido aclarados y no se ve para cuando lo sean.

Una de las primeras medidas que tomará Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad será la cancelación del servicio de telefonía celular para mandos medios y que tendrán los responsables de los servicios de emergencia de la llamada Empresa Productiva del Estado. La semana pasada, enviados del ex–secretario de Gobernación preguntaron cuántos aparatos son pagados por la empresa y a qué costo. El contrato es tipo flotilla, por si le sirve al poblano… ¿Quién le informa al Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete –sobrino de Brígido Navarrete, en un tiempo líder de animación universitaria- quien aseguró en conferencia de prensa que los dos estudiantes detenidos por la Policía Federal, y luego liberados por la PGJCDMX, aparecían en los videos tomados el día de la agresión de los porros frente a la Torre de Rectoría, cosa que fue falsa?… El cambio de suelo fue el gran negocio de los hermanos Serna y su jefe, el ahora senador Miguel Ángel Mancera. ¿De allí salió para la compra de propiedades que en su última edición da a conocer la revista Proceso?

