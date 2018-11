Con Yunes ni perdón ni olvido, cárcel

Héctor Moctezuma de León.

Tienen razón los familiares de las víctimas que rechazan la propuesta de “Perdón y Olvido” del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; tienen razón porque hay muchos funcionarios como el saliente gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares que no merecen el perdón, su destino debe ser la cárcel como su antecesor, Javier Duarte de Ochoa, que purga condena en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Durante su campaña para el gobierno veracruzano Yunes prometió que en 100 días de gobierno abatiría la inseguridad, nada de eso sucedió, desde el inicio de su sexenio los veracruzanos viven el peor desastre de toda su historia que supera al de la administración Duarte. El gobernador dedicó más tiempo para juzgar a Duarte que en atender los problemas de los veracruzanos. La violencia siguió incontenible y el 30 de noviembre terminará su corto mandato en medio de una gran ola de crímenes.

Su tiempo lo dedicó a perseguir a sus enemigos, metió a la cárcel al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, así como al exgobernador por 48 días Flavino Ríos Alvarado, este último de la manera más injusta porque le inventó delitos que lo tuvieron primero en Pacho Viejo” y posteriormente confinado en su domicilio de Jalapa.

Mención aparte merecen sus hijos, el frustrado aspirante a la silla en el Palacio de Gobierno de Xalapa, Miguel Ángel “El Perro” Yunes Márquez, Fernando Yunes Márquez, quien ya no encuentra la forma de huir del puerto en donde despacha como presidente municipal, los porteños están seguros que dejará la alcaldía para salir del país cuando su papi deje la gubernatura y Omarcito, el financiero de la familia que también tiene sus pecados y podría ser reclamado por la justicia en los Estados Unidos. ¡Qué bonita familia!

“No le saques loco”, le dijo aquel 10 de enero del presente a Andrés Manuel López Obrador, a quien retó a debatir en plena campaña presidencial, siempre tratando de tender cortinas de humo frente a la violencia que en estos dos años han lastimado severamente a los veracruzanos. Siempre en el escándalo para esconder los nulos resultados de su gestión.

Los recientes hechos de violencia en Orizaba y Ciudad Mendoza, en donde en el primer municipio dos profesionales, un odontólogo y un catedrático son asesinados con gran seña por la policía municipal y el asesinato de Valeria Cruz Medel, pintan de cuerpo entero a un gobierno fallido cuyo gobernador debe ser juzgado por negligencia y algo más. Para Yunes no debe haber perdón ni olvido, para él debe haber una reja en su futuro, ¿no cree usted? Y así quería dejar a su hijo en la gubernatura, no tienen…

Qué estupidez esa declaración del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raymundo Collins quien dijo que la conductora del tráiler que provocó a la muerte de 10 personas en Puerta Santa Fe, fue tal vez porque estaba muy bajita y por ello no alcanzó los frenos del automotor. La mujer tenía años de conducir el vehículo de carga, y si por su estatura –ser chaparrita no es un delito -no alcanzaba los frenos entonces hubiera provocado muchos accidentes. Por favor no diga tonterías señor secretario.

